Nuovo aggiornamento Asus ZenFone 3 con build 68 | modello coinvolto e novità

Nuovo tracciato per Gran Turismo Sport a luglio? Aspettative sull’aggiornamento : Gran Turismo Sport potrebbe avere un Nuovo tracciato in arrivo già con il prossimo update in programma per fine luglio. Di recente Polyphony Digital attraverso Twitter ha lanciato un Nuovo breve teaser del gioco. Sono infatti in arrivo delle novità per il titolo automobilistico diretto da Kazunori Yamauchi, già disponibile in esclusiva su PlayStation 4 da un bel po' di tempo ormai. Intanto la novità più interessante è legata proprio alla ...

Gran Turismo Sport : in arrivo un Nuovo aggiornamento alla fine di luglio : Gran Turismo Sport potrebbe essere stato un po' deludente per alcuni fan della serie quando è stato lanciato lo scorso anno, ma il supporto post-lancio continuo da parte degli sviluppatori di Polyphony ha reso il gioco un vero gioiello. Poco tempo fa, lo stesso Kazunori Yamauchi dichiarò che lo studio è costantemente al lavoro sul gioco, proprio perché si crede che ci sia ancora margine di miglioramento.Il team al lavoro sul titolo di corse, ...

Whatsapp - versione Beta 2.18.206/ Il Nuovo aggiornamento contro le bufale - utenti più sicuri : Whatsapp, versione Beta 2.18.206, due interessanti novità: note vocali pre-ascoltabili, e lotta agli spam. Attenzione alle feauture che stanno testando gli sviluppatori dell'app di messaggi(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:49:00 GMT)

Far Cry 5 riceve la Photo Mode con il Nuovo aggiornamento : Ubisoft ha rilasciato le patch note dell'Update 8 di Far Cry 5. Con questa patch arrivano la Photo Mode e molti nuovi oggetti per l'Arcade Editor. L'aggiornamento, come segnala VG247.com, arriverà oggi, 5 luglio, dopo la manutenzione.La patch aggiunge inoltre gli asset dal DLC Hour of the Darkness e dal prossimo Lost on Mars all'Arcade Editor.Lost on Mars è in in uscita questo mese, ma Ubisoft deve ancora annunciare la data di lancio ...

Fotocamera al top per Huawei P20 e P20 Pro con le anticipazioni sul Nuovo aggiornamento : Stanno venendo alla luce alcune importanti anticipazioni per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P20 o in alternativa un P20 Pro, considerando il fatto che già oggi 3 luglio è possibile anticipare i temi del prossimo aggiornamento che verrà messo a disposizione del pubblico nel corso delle prossime settimane. Oltre a questioni di natura commerciale, come quelli affrontati nella giornata di ieri, occorre dunque analizzare anche ...

Huawei P20 e P20 Pro - arriva un Nuovo aggiornamento in beta per gesture - fotocamere e display : Se siete iscritti al beta program di Huawei con P20 o P20 Pro, l'ultimo aggiornamento potrebbe stamparvi un sorriso in viso L'articolo Huawei P20 e P20 Pro, arriva un nuovo aggiornamento in beta per gesture, fotocamere e display proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - pronto un Nuovo aggiornamento : ecco la novità : WhatsApp sta lavorando molto per migliorare i gruppi, aspetto su cui vuole investire sempre di più, forse per sconfiggere la concorrenza di Telegram. altro servizio di messaggistica istantanea. La novità in arrivo permetterà agli amministratori dei gruppi di silenziare singolarmente i membri che vi partecipano - eccetto gli amministratori stessi.--novità per --WhatsApp, che sta cercando di aggiornare la sua applicazione e in particolare ...

Telegram Desktop : disponibile un Nuovo aggiornamento per Windows 10 : Il client ufficiale di Telegram Desktop ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento numerato 1.3.9 scaricabile dal Microsoft Store per tutti i tablet e PC con a bordo Windows 10. Changelog Segna le chat come lette o non lette dalla lista chat. Migliorata l’elusione della censura. Link al download Telegram Desktop (Free, Windows Store) ?

Street Fighter 30th Anniversary Collection riceve un Nuovo aggiornamento : Capcom ha rilasciato una nuova patch per Street Fighter 30th Anniversary Collection su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'aggiornamento è previsto anche su Switch, ma in un secondo momento.Ecco i dettagli degli update riportati da Gematsu. Versione PlayStation 4 Read more…

Un Nuovo aggiornamento porta “Hey Google” anche su Samsung Galaxy S9 : Un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S9 e gSamsung Galaxy S9 Plus, il secondo questo mese, porta "Hey Google" e le patch di sicurezza di giugno. L'articolo Un nuovo aggiornamento porta “Hey Google” anche su Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

NI NO KUNI 2 : Disponibile un Nuovo aggiornamento : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha rilasciato un nuovo aggiornamento per NI NO KUNI 2: IL DESTINO DI UN REGNO che include due nuovi livelli di difficoltà, oggetti rari, risoluzione di bug e miglioramenti alla stabilità di gioco. Ni No KUNI II si aggiorna L’aggiornamento è pensato per rendere l’avventura più intensa ed è Disponibile gratuitamente. I giocatori potranno alzare ...

Microsoft Launcher : rilasciato un Nuovo aggiornamento per la beta : L’applicazione in beta di Microsoft Launcher si è aggiornata pochissime ore fa per gli smartphone Android alla versione 4.11.0.44005 portando diverse novità interessanti. Changelog Famiglia – Ora i genitori possono mostrare o nascondere i propri figli nella card Famiglia. Miglioramenti lettura news – Implementati diversi miglioramenti relativi alla lettura delle notizie quando si usa il browser Microsoft Edge. Più personalizzazione per la ...

Sorprende su Asus ZenFone 3 il Nuovo aggiornamento 65 dal 21 giugno : sprint batteria : Nemmeno il tempo di prendere atto della diffusione su larga scala dell'aggiornamento 62, che oggi 21 giugno occorre prendere atto di un nuovo progetto software concepito per l'Asus ZenFone 3. Sto parlando del pacchetto software 65, a mio modo di vedere concepito per chi ha avuto problemi di download con la patch precedente e che, non a caso, contiene elementi sia del del nuovo che del vecchio firmware come potrete notare dal nostro ...

Gradito extra per il pubblico Honor 10 : occhio al Nuovo aggiornamento di giugno : Potrebbe arrivare a breve anche in Europa una sorta di aggiornamento extra per Honor 10. Dopo le informazioni preliminari condivise su queste pagine non molto tempo fa, infatti, in queste ore tocca concentrarsi assolutamente su un nuovo pacchetto software che a breve potrebbe fare la propria apparizione sul mercato. Le ultime segnalazioni sotto questo punto di vista giungono direttamente dall'India e a breve potrebbero avere effetti diretti ...