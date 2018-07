Nuova Fiat 500 | nel 2019 sarà più efficiente grazie al sistema ibrido GALLERY

Fiat festeggia il compleanno della 500 con la Nuova Spiaggina : Sono certo che questa auto tornerà a far fantasticare, sognare e interpretare la gioia di vivere italiana, cui da generazioni si ispira il mondo".

Fiat 500 Spiaggina/ Foto - prodotta in soli 1958 esemplari la Nuova edizione del classico della Dolce Vita : Fiat 500 Spiaggina Foto, Lapo Elkann ed FCA presentano la riedizione dell'iconico cinquino del '58. E' stata presentata nelle scorse ore la versione 2018 della splendida 500 estiva

Inter - ecco la Nuova 2ª maglia per la prossima stagione : torna il Biscione dello scudetto ’89 - design dall’eleganza mozzafiato [GALLERY] : torna il Biscione sulla seconda maglia dell’Inter. Il simbolo della città di Milano, che identificava la maglia negli Anni ’80, compresa quella dello scudetto dei record del 89′ con Trapattoni in panchina, sarà posizionato nella prossima stagione sulla seconda maglia ufficiale. La maglietta ha un design dall’eleganza mozzafiato che farà innamorare i tifosi Interisti che puntano ad una stagione al vertice ...

Fiat Panda - La Nuova Waze e i 365 esemplari da record - VIDEO : Pandino, in provincia di Cremona, è il luogo ideale per radunare centinaia di Fiat Panda per tentare un record molto particolare: la scritta Panda più grande mai composta, visibile solo quando si sale molto in alto in cielo. Cerano centinaia di modelli diversi dal 1982 (la più vecchia, anche se la Panda di origine è del 1980) alla più recente, la versione Waze che integra il popolare sistema di navigazione social nellapplicazione Uconnect, con ...

STEFANIA SEIMUR - CHI È LA Nuova FIAMMA DI MARCO BORRIELLO/ Foto : una bellezza mozzafiato per il calciatore : STEFANIA SEIMUR, chi è la NUOVA FIAMMA di MARCO BORRIELLO: il settimana Chi pubblica le Foto della NUOVA coppia tra baci e coccole. Tutto sulla giovanissima modella.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 19:51:00 GMT)

ANNACHIARA ZOPPAS / Chi è la Nuova fidanzata di Vittorio Brumotti? Fisico mozzafiato per la bionda ereditiera : ANNACHIARA ZOPPAS è la nuova fidanzata di Vittorio Brumotti, ex di Giorgia Palmas. Una bionda e bellissima ereditiera per l'inviato di Striscia la Notizia, ecco chi è.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 08:50:00 GMT)

Auto – Fiat e Lancia stanziano Nuovamente 100 milioni di euro : A seguito del grande successo di maggio, FCA stanzia altri 100 milioni di incentivi per l’acquisto di modelli della gamma Fiat e Lancia Ypsilon Dopo il grande successo della prima edizione di maggio, a giugno ritorna l’operazione “Imperdibili100” che mette a disposizione altri 100 milioni di incentivi per l’acquisto di modelli della gamma Fiat e Lancia Ypsilon. Inoltre, sempre fino al 30 giugno, il pubblico potrà ...

La Nuova Fiat 500 Collezione 'sfila' nelle capitali Europee : Ma sono numerosi gli elementi della vettura che richiamano in maniera esplicita il mondo della moda e del design, come le nuove livree che, abbinate ai cerchi in lega da 16 offerti di serie, '...

La Nuova Fiat 500 Collezione in passerella in Europa chiude il tour a Madrid : Si è concluso ieri il tour europeo della nuova Fiat 500 Collezione che ha sfilato sulle più prestigiose passerelle europee: da Milano a Londra, da Berlino a Parigi, fino a Madrid. Protagonista in cinque location suggestive, sospese tra moda, arte e design, la serie speciale ha svelato la sua anima più fashion, avvolta da una splendida livrea bicolore “Primavera” Si è svolta ieri l’ultima tappa del tour europeo che ha visto la ...

Fedez e Chiara Ferragni - Nuova casa a Milano/ Attico mozzafiato a CityLife : ecco com'è la loro abitazione : Fedez e Chiara Ferragni, nuova casa a Milano, l'Attico mozzafiato a CityLife dopo i mesi passati a Los Angeles e la nascita di Leone: ecco com'è la loro abitazione.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 13:01:00 GMT)