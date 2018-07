wired

: Norman, l’algoritmo psicopatico ci allerta su dati e pregiudizi #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Norman, l’algoritmo psicopatico ci allerta su dati e pregiudizi #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - SingolaritaTech : Norman, l’algoritmo psicopatico ci allerta su dati e pregiudizi -

(Di martedì 10 luglio 2018) È vero: le tre leggi della robotica formulate nel 1942 da Isaac Asimov, padre della narrativa fantascientifica, nel racconto Circolo vizioso, non trovano al momento una vera applicazione nella realtà. Seppur molto avanzati e a volte impressionanti (basti pensare alle ipertecnologiche “bestiole” della Boston Dynamics) i robot con cui abbiamo a che fare sono ancora ben lontani dal tramutarsi in creature pensanti. Eppure il provocatorio esperimento condotto di recente dal Media Lab del Mit di Boston ci riporta a quel genere di implicazioni, al confine con la roboetica. In realtà, in questo caso si parla più strettamente di intelligenza artificiale, machine learning e deep learning. I ricercatori del prestigioso laboratorio di Cambridge hanno infatti programmato e battezzato, dal nome dell’inquietanteBates, l’Anthony Perkins di Psycho nonché, ancora prima, il protagonista dei ...