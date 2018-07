Norcia | cane terremotato percorre 60 km per tornare nella sua terra

La storia di Nocciolino - il cane che ha camminato per 60 km per tornare nella sua Norcia : Nocciolino, un meticcio di 11 anni, dopo il terremoto del 2016 era stato portato a Foligno in attesa di adozione, ma da solo e in pochi giorni è tornato nei suoi luoghi, dove ora i residenti si battono per farlo restare: “Il posto di Nocciolino non è a Cesena e in nessun'altra parte d'Italia, la sua casa è Norcia”.Continua a leggere