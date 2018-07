Non si possono respingere i barconi | polemica Spataro-Salvini Viminale

‘Ho sposato mio marito e avuto figli senza lottare. Le famiglie arcobaleno Non possono’ : Tecnicamente parlando, Anna Rita è quella che nel variegato “gergo gay” può essere definita una “frociarola”. Termine affettuoso con cui la comunità Lgbt ama identificare le sue icone quotidiane: persone eterosessuali (donne, ma non solo) che a un certo punto scoprono la comunità arcobaleno, se ne innamorano – ed è amore reciproco – e cominciano un percorso fatto di piccoli gesti e di passi in comune. Se passi da Cagliari, in questi giorni, non ...

Saldi : Unc - capi Non possono essere fondi di magazzino : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – I capi messi in saldo “non possono essere fondi di magazzino”. A ricordarlo è l’Unc rispondendo a Federmoda che ha affermato che ‘nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso’. “Mi corre l’obbligo di informare i commercianti che il nulla purtroppo per loro c’è, è l’art. 15 del D.Lgs n. 114 del 1998” sottolinea in una ...

Saldi : Unc - capi Non possono essere fondi di magazzino : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – I capi messi in saldo “non possono essere fondi di magazzino”. A ricordarlo è l’Unc rispondendo a Federmoda che ha affermato che ‘nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso’. “Mi corre l’obbligo di informare i commercianti che il nulla purtroppo per loro c’è, è l’art. 15 del D.Lgs n. 114 del 1998” sottolinea ...

Fondi Lega - l’irritazione del Quirinale per la richiesta di Salvini : Non si possono attaccare i giudici : In missione nelle Repubbliche Baltiche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato raggiunto dall’ondata dello tsunami Salvini. Il leader leghista – travolto a sua volta dalla sentenza della Cassazione sui soldi del Carroccio truffati allo stato – secondo i retroscena del Corriere della Sera e della Stampa ha cominciato a “pedinare” il capo dell Stato, in maniera asfissiante. È vero che gli ermellini ...

Soldi Lega - Salvini : 'Vado da Mattarella - Non possono metterci fuorilegge' : "Ne parlerò con il presidente della Repubblica, garante della Costituzione e dei diritti dei cittadini". A dirlo, tornando sul tema del sequestro di 49 milioni di euro del partito, è il leader della ...

Lega : Non possono metterci fuorilegge - ne parleremo a Mattarella : Roma, 5 lug., askanews, - 'Milioni di italiani per bene si riconoscono nell'azione della Lega. Mettere fuorilegge un partito per, eventuali, errori di altri risalenti a dieci anni fa non garantisce ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - Marotta : 'Tifosi possono sognare? Non parlo'. Ma sorride... : E sul possibile affare che sta facendo parlare tutto il mondo è intervenuto anche l'amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta. Intercettato dai microfoni di Sky Sport in centro a ...

Anche i bambini Non vaccinati possono iscriversi a scuola : l’autocertificazione prorogata di un anno : Chi non ha ancora messo in regola i propri figli con i vaccini potrà attendere ancora un anno e nel frattempo iscriverli in questi giorni ad asilo e materna per l’anno scolastico 2018/2019, presentando una semplice autocertificazione. E’ quanto previsto da una circolare interministeriale Salute-Istruzione che verrà presentata domani in conferenza s...

Boeri replica a Salvini : "Parlano i dati che Non si possono intimidire" : 'Il modo migliore per rispondere è con i dati, che certamente non si fanno intimorire'. Queste le parole di Tito Boeri, presidente Inps, a margine della relazione annuale dell'Istituto di Previdenza.

Anche i bambini Non vaccinati possono iscriversi a scuola : obbligatorietà prorogata di un anno : Chi non aveva ancora messo in regola i propri figli con i vaccini potrà attendere ancora un anno e nel frattempo iscriverli ad asilo e materna, presentando una semplice autocertificazione. E’ quanto previsto da una circolare interministeriale Salute-Istruzione che verrà presentata domani in conferenza stampa ma della quale HuffPost ha anticipato i ...

Arriverà il cartello 'Non disturbare' Facebook e Instagram possono andare in pausa : Ovviamente, nel mondo del nudging digitale, tutto è superabile con un tocco o due: si potrà cioè ignorare il messaggio e proseguire su foto e video già visti. 'Sappiamo che può essere complicato ...

Perchè Kate e Meghan Non possono indossare scarpe con zeppa davanti alla regina (e altri divieti reali) : In quanto donne della famiglia reale, Kate Middleton e Meghan Markle devono attenersi all'etichetta, facendo attenzione a ciò che mangiano, a come si comportano in pubblico e a cosa indossano.Per esempio, stando a quanto riporta Vanity Fair, tra i vari divieti imposti alle mogli dei principi d'Inghilterra ci sarebbe quello di non poter indossare scarpe con la zeppa in presenza della regina. Elisabetta II, infatti, non sarebbe una fan di ...

Migranti - il comandante De Falco (M5s) contro Salvini : “Non si possono chiudere i porti” : Il comandante Gregorio De Falco, senatore del MoVimento 5 Stelle, si schiera contro l'operato del governo e del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "Non si possono chiudere i porti. Il naufrago ha diritto di essere salvato, senza che sia compiuta alcuna valutazione, non conta la provenienza né l'etnia".Continua a leggere

Vitalizi - Razzi : 'Per me possono levare pure tutto - a me Non interessa' : Alla Camera dei Deputati , il presidente Roberto Fico ha già avviato l'iter per il taglio dei Vitalizi. Al Senato, invece, il presidente Elisabetta Casellati ha frenato: "Nessuna riserva politica, serve equilibrio giuridico". Ed è subito partita l'offensiva dei Cinque Stelle. "I Vitalizi non sono diritti acquisiti, ma privilegi rubati. I privilegi rubati non possono esistere nel ...