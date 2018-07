“Non mangiatele” L’allarme del ministero della Salute | ritirate dal mercato

caffeinamagazine

(Di martedì 10 luglio 2018) Ilha diffuso il richiamo di un lotto di mix di quattro verdure surgelate a marchio ”Pinguin” per la presenza di Listeria monocyotgenes nel mais congelato contenuto nel prodotto. Secondo quanto riportato dal sito ”Il fatto alimentare” se confezioni interessate sono vendute in formato da 2 chili e mezzo, con il numero di lotto W171583 8G e scadenza 06/07/2019. Il mix di verdure è stato prodotto da ”Greenyard Frozen Belgium”, nello stabilimento di Nagy István utca 36, a Baja in Ungheria. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato. Dalla Germania al Regno Unito passando per l’Austria, in Europa si allargano i ritiri di prodotti alimentari surgelati, a seguito del possibile rischio di contaminazione da Listeria. Il pericoloso batterio, di cui è in corso ...