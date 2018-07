Nomine : su Cdp si tratta ancora - per Rai salgono quotazioni Castellari : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Si tratta ancora sulle Nomine di Cassa depositi e prestiti. Unica certezza, al momento, il nome del presidente -Massimo Tononi- un ruolo che viene indicato, non a caso, non dal governo ma dalle fondazioni bancarie azioniste di minoranza. Sul nome dell’ad, invece, la strada appare ancora in salita. I nomi che circolano sono sempre gli stessi: Marcello Sala, gradito alla Lega, l’interno Fabrizio ...

Nodo Nomine M5s-Lega. Tensione su Cdp - Rai in attesa : ... Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Lo scontro tra maggioranza e opposizione sull'attribuzione delle presidenze delle bicamerali, ...

Slittano Nomine vertici Cdp : ANSA, - ROMA, 25 GIU - Slittano i tempi per le nomine dei nuovi vertici di Cdp. La decisione era prevista per la fine di giugno e, in particolare, prima dell'assemblea di Cassa Depositi e Prestiti in ...

Cdp : slittano Nomine - assemblea approverà bilancio con utili in crescita : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – Si delinea una nuova fumata nera per il rinnovo dei vertici della Cassa depositi e prestiti. Il 28 e il 29 giugno l’assemblea approverà il bilancio -rispettando così i termini previsti dalla legge- ma verrà sospesa per essere riaggiornata quando il sudoku delle nomine del nuovo cda sarà completato. Il ministero dell’Economia, viene spiegato da fonti governative all’Adnkronos, ha preferito ...

Scontro politico su Cdp La partita Nomine verso lo slittamento : Il governo non ha trovato ancora la quadra sulla nomina dell'amministratore delegato e per il rinnovo del vertice di Cdp ora spunta l'ipotesi di un nuovo rinvio. Il patron dell'Acri, Giuseppe Guzzetti,...

Nomine : conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos : Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Si avvicina l’ora delle scelte per i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, primo tassello del grande puzzle che è la partita delle Nomine delle aziende pubbliche. Un dossier che il nuovo governo giallo-verde si è trovato subito sul tavolo visti i tempi stretti dovuti dalle imminenti scadenze societarie. L’assemblea di Cdp è, infatti, convocata per il 20 giugno prossimo in prima convocazione e il 28 ...

Nomine : conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Nomine al vertice, ma non solo. L’attenzione ora si concentra anche e soprattutto alla mission che verrà assegnata a Cassa Depositi e Prestiti. Nel contratto di Governo Lega-M5S, si sottolinea la necessità di creare una banca per gli investimenti, lo sviluppo dell’economia, e delle imprese italiane” da costruire utilizzando le strutture e le risorse già esistenti”. C’è poi il fronte caldo di ...

Nomine : conto alla rovescia per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Come recita l’articolo 6 della norma, “le Nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data ...

