Noi in combutta con gli scafisti? Portiamo la croce | continueremo a salvare

(Di martedì 10 luglio 2018) "Finché ci sarà un solo barcone in difficoltà, noi saremo lì a soccorrerlo, perché il nostro compito èle persone e perché la vita umana è al di sopra di ogni polemica politica". Viviana di Bartolo ha maturato una lunga esperienza in centri di accoglienza migranti in Sicilia e a Bologna. Poi, nel dicembre scorso, ha deciso di imbarcarsi sull'Aquarius, la nave di 'Medici senza frontiere' e 'Sos Mediterranee'. Viviana ha quindi vissuto in prima persona la crisi scoppiata dopo la chiusura dei porti alle Ong da parte del governo italiano. Esattamente un mese fa l'Aquarius, dopo aver salvato 630 migranti, fu costretta a vagare per giorni nel Mediterraneo con il suo carico di persone a bordo, fino a che la Spagna non offrì l'approdo nel porto di Valencia. Da quel ...