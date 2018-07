No Viminale a sbarco migranti soccorsi da Vos Thalassa

Nave italiana Vos Thalassa con a bordo 66 migranti/ Ultime notizie : no del Viminale allo sbarco : Nave italiana Vos Thalassa con a bordo 66 migranti , Ultime notizie : no del Viminale allo sbarco . Prima volta che un'imbarcazione battente bandiere del Belo Paese, viene respinta(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 08:37:00 GMT)

La Thalassa salva 66 migranti - il Viminale dice no allo sbarco (ma stavolta la nave è italiana ) : Dopo Ong, mercantili e navi militari straniere, stavolta il braccio di ferro vede protagonista un’unità che batte bandiera tricolore che lavora per una piattaforma petrolifera e intervenuta per un Sos in acque libiche