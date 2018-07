No di Salvini allo sbarco dei 66 migranti soccorsi dalla nave Vos Thalassa

Scontro nel governo sui voucher. Salvini li rivuole - ma Luigi Di Maio si oppone : “M5S contrario allo sfruttamento” : Scontro sui voucher nel governo Conte. La Lega vorrebbe reintrodurli in maniera massiva per i lavoratori del settore agricolo e turistico ma Di Maio non è d'accordo: ": "Il tema dei voucher, se viene introdotto per sfruttare di nuovo la gente, troverà un argine, anzi un muro di cemento armato da parte del Movimento 5 Stelle. Non si deve entrare nel ragionamento 'o ce li fate sfruttare o li licenziamo'. L’impegno che io ho assunto è quello di ...

Mattarella vede Salvini - non si è parlato di fondi Lega / Ultime notizie : spunta giallo su incontro con Putin : Salvini da Mattarella "giudici non in discussione". Ultime notizie, incontro al Colle, Roberto Calderoli sottolinea: "fondi Lega non sono spariti, è tutto certificato"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:52:00 GMT)

Il Carroccio tallona i grillini Salvini guadagna il 10 - 4 % dal voto Ma il M5S è ancora il primo partito : Matteo Salvini traina inesorabilmente la Lega, il M5s cala, Forza Italia continua il declino e a Sinistra c'è affanno. Secondo Quorum/YouTrend per Segui su affaritaliani.it

Migranti : sindaco Pozzallo - circolare Salvini? No a soluzioni drastiche : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Il ministro Salvini parte da considerazioni condivisibili salvo poi giungere a soluzioni decisamente drastiche. Occorrerebbe, invece, una sintesi più equilibrata”. E’ un giudizio in chiaroscuro quello del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, sulla circolare del capo del Viminale, inviata ieri alle prefetture italiane e ai responsabili delle commissioni per il riconoscimento delle tutele ...

Fondi Lega - Salvini : Mattarella deciderà se c'è in ballo la democrazia - : Il segretario del Carroccio torna sulla vicenda dei 49 milioni che la Procura di Genova ha chiesto di sequestrare. Anm: "Incostituzionale evocare intervento del capo dello Stato". Il vicepremier: "...

Salvini : «Decida Mattarella se c’è in ballo la democrazia» Bonafede : rispettare sentenze : Il vicepremier replica all’Anm invocando la «libertà d’espressione» sul sequestro dei conti del Carroccio. Il Guardasigilli: «rispettare le sentenze»

La Cassazione ordina il sequestro dei 49 mln che la Lega deve allo Stato. Salvini : un processo politico' : Per la procura di Genova sarebbero frutto della truffa allo stato sui rimborsi elettorali per cui Bossi è stato condannato in primo grado. 'È evidente che diamo fastidio' dice il leader della Lega ...

Governo : standing ovation per Salvini a Pontida. Dissonanze tra i giallo-verdi : Dopo la standing ovation per Salvini a Pontida in occasione del suo discorso nella giornata di ieri non sono tardate a palesarsi forti perplessità provenienti dalle altre forze politiche in merito ai ...

Vertice Ue - Salvini rivendica il blocco delle ong : “Non più legittimate - discorso chiuso”. Ma ammette lo stallo su Dublino : Il premier Conte “ha fatto un buon lavoro” e ora l’Italia “ha un peso maggiore in Europa“. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini difende l’operato del suo presidente del Consiglio al Vertice di Bruxelles e riporta il discorso sui migranti alle questioni di casa: “Questo mese scarso di attività del governo ha aperto ben più di una porta in Europa”, dice il leader della Lega intervistato dal ...

ALEXANDER MAERSK A POZZALLO/ Migranti - Salvini ‘apre’ il porto : Guardia Costiera - “risponderemo sempre a Sos” : Migranti, la nave cargo ALEXANDER MAERSK sbarca a POZZALLO: è arrivato l’ok da parte del Viminale, e l'imbarcazione con a bordo 110 profughi è approdata nel porto siciliano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:30:00 GMT)

Telefonata del ministro Salvini al sindaco di Pozzallo : Il ministro ha chiamato direttamente Roberto Ammatuna ed ha sottolineato l'importanza della sinergia fra le istituzioni

Migranti : Salvini chiama sindaco Pozzallo - 'bene sinergia tra Istituzioni' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha chiamato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Una "cordiale" telefonata per congratularsi per l’equilibrio con cui è stata gestita la vicenda della nave danese Alexander Maersk, arrivata ieri notte nel porto della citta