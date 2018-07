No allo sbarco della Vos Thalassa Il ministro | «Migranti mettevano a rischio la vita

No di Salvini allo sbarco dei 66 migranti soccorsi dalla nave Vos Thalassa : Sono 66 i migranti salvati dalla nave Vos Thalassa, un rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere, intervenuta ieri sera in acque sar libiche, anticipando l’intervento della guardia costiera libica che...

Pozzallo - sbarco Alexander Maersk - trasferimento in hot spot per identificazione : Arrivo della Alexander Maersk a Pozzallo [VIDEO] dopo la mezzanotte di oggi 27/06, la nave cargo danese bloccata venerdì davanti al porto della provincia di Ragusa. I 110 migranti, tutti di sesso maschile e una donna e due bambini saranno trasferiti nell'hot spot della cittadina ragusana per effettuare l'identificazione. In base agli ultimi accertamenti, lo stato di salute è buono - da quanto dichiarato dal medico Vincenzo Morello, primo del ...

Lifeline a La Valletta - pronti allo sbarco : La nave della Ong con a bordo 234 migranti ha attraccato alle 19.30, dopo un’odisssea in mare durata otto giorni. Il premier ha ribadito che l’imbarcazione sarà sequestrata per l’avvio di un’indagine

Migranti - Lifeline : alt della Germania allo sbarco. Berlino sull'orlo della crisi politica : Secondo il portavoce della nave è il ministro dell'Interno tedesco Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di accogliere una quota dei profughi. La Spd non esclude nuove elezioni - Secondo ...

Sbarco migranti da nave Maersk a Pozzallo - fermato scafista : fermato lo scafista che ha condotto la piccola imbarcazione con i 113 migranti giunto a Pozzallo a bordo della nave Cargo Alexander Maersk.

Lifeline - da Malta ok allo sbarcoConte : "Una quota anche in Italia" : "L'Italia farà la sua parte e accoglierà una quota dei migranti che sono a bordo della Lifeline, con l'auspicio che anche gli altri Paesi europei facciano lo stesso come in parte già preannunciato Segui su affaritaliani.it

Lo sbarco nella notte a Pozzallo - per riabbracciare finalmente la mamma : Stanchi ma felici. Inizia all'una meno dieci di notte il trasferimento in banchina dei 106 migranti a bordo della portacontainer danese Alexander Maersk. Escono uno alla volta dal ventre della enorme nave, come partoriti. Sono stremati dall'attesa e dell'incertezza. Una sorta di fessura si apre dal centro della nave, sopra una murata altissima. Una scaletta con cinque pioli li accompagna verso l'ultima discesa ...

Caso Lifeline - Malta dà l'ok allo sbarco dei migranti : «A patto che vengano subito redistribuiti tra i Paesi Ue». Alcuni anche in Italia : «Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta». Sembra essere arrivata la "soluzione europea" per la nave...