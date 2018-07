Nikola Tesla day | il genio dell’elettricità faceva davvero paura alle élite?

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 luglio 2018)è nato il 10 luglio del 1856 a Smiljan, una cittadina dell’Austria-Ungheria (oggi in Croazia). E nel giorno della sua nascita laMemorial Society ha proposto più volte all’Onu di ricordarlo. Scienziato di origine serba, ritenuto uno dei più grandi inventori nel campo dell’elettricità. Nella sua vitaha registrato più di 300 brevetti e le sue invenzioni hanno aiutato a perfezionare la corrente alternata, i motori elettrici, le radio, le luci fluorescenti, i laser e i telecomandi. Molte delle sue idee sembravano strane già quando era in vita e lo sono ancora oggi. Diego Marin classe 1983. È un fisico teorico e uno storico indipendente. Come fisico ha concepito una nuova “Teoria del Tutto” alternativaStringhe e denominata “Arrangement Field Theory”. E’anche uno storico e scrittore, Samsara è il suo ultimo romanzo. Marco Pizzuti, ex ...