Niente più Samsung Pay sui device di fascia economica | la decisione dell’azienda

Niente accordo Li-Rybolovlev : Milan sempre più verso Elliott : Si va verso la conclusione dell'era cinese al Milan: il club rossonero è sempre più vicino a diventare statunitense. L'articolo Niente accordo Li-Rybolovlev: Milan sempre più verso Elliott è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Malinconico e incompiuto Neymar riparte da Niente : La caduta degli dei non risparmia nessuno, dopo Cristiano Ronaldo e Messi anche Neymar abbandona la Russia a testa bassa, con più lacrime che sorrisi. Poteva essere il suo Mondiale, doveva esserlo ...

Migranti - crisi e contestazioni : la politica ha perso la bussola - nessuno ci capisce più Niente : Intendiamoci, non sto accusando nessuno di essersi improvvisamente rincretinito. Il fatto è però che persino là dove il cittadino comune è solito informarsi (partiti, televisioni, giornali) per cercare di raccapezzarsi sull’attuale situazione politica in rapidissima evoluzione, l’incertezza da noi regna sovrana. Il Partito democratico, che dettava la linea politica della sinistra e del centro democratico del Paese, dopo le tremende scoppole ...

Niente più bufale e truffe su WhatsApp? Aggiornamento link sospetti - come funzionano : I link sospetti potrebbero determinare la fine di bufale e truffe su WhatsApp? L'Aggiornamento beta appena lanciato per l'applicazione di messaggistica costituisce una speranza concreta contro catene farlocche e news fake che pure circolano abbondanti approfittando della popolarità del servizio. Vediamo bene di che cosa si tratta e come si comporterebbe la nuova funzione. A dare notizia dell'imminente novità è il solito ben informato ...

Banda della Magliana - Niente più scorta per Abbatino il 'Freddo' : È stato l'uomo delle mille rivelazioni e dei tanti enigmi non sciolti sulla storia della Banda della Magliana. Ora, però, Maurizio Abbatino, l'ultimo capo storico del gruppo, da tempo pentito, perde ...

Niente più gif e meme - la riforma che potrebbe rendere internet meno libero : meme, gif e molto altro al bando da internet: la riforma che rischia di mettere a repentaglio la libertà del web Una riforma europea è stata approvata il 20 giugno 2018 atta a tutelare il copyright su internet. Questa oltre a prendere a cuore i diritti di autori, scrittori e programmi tv però limita la libertà di internet. Se la riforma ottenesse il via libera infatti ogni citazione riportata da un sito web sarebbe sottoposta a ”link ...

Niente più “Tiki Taka Russia” : il ritorno di “Balalaika” segna la fine del programma di Pardo - ma gli spettatori non gradiscono : Via Pierluigi Pardo e ”Tiki Taka Russia”, si torna a ”Balalaika”: gli spettatori dei Mondiali di Russia 2018 non gradiscono la scelta di Mediaset “Tiki Taka Russia“, programma di commento alle partite dei Mondiali di Russia 2018, non andrà più in onda. Con il trasferimento delle partite da Italia Uno a Canale 5, al programma di Pierluigi Pardo si sostituirà la trasmissione ‘Balalaika‘. ...

Salvini : 'Porti chiusi a Ong - Niente più approdi anche a Catania' : 'Non vedranno più l'Italia se non in cartolina'. Matteo Salvini continua la crociata contro le Ong nel Mediterraneo annunciando che le navi umanitarie non solo non potranno utilizzare i porti italiani ...

Milano - per entrare in metro Niente più biglietto : basta la carta di credito : Da oggi non serve più il biglietto per entrare nella metropolitana di Milano. L’Azienda Trasporti Milanesi ha avviato una sperimentazione che inaugura una vera rivoluzione digitale: grazie a un passaggio dedicato installato in tutte le 113 stazioni, per accedere ai tornelli basterà appoggiare la tessera (può essere una carta di credito o anche un bancomat, purché contactless) al lettore montato sul tornello oppure usare smartphone o ...

Liguria - rischio daspo per turisti a Rapallo Portofino e Santa Margherita : Niente più piedi scalzi - torso nudo e “bivacchi” : Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino contro i turisti. O meglio, contro i turisti “cafoni” che minacciano il “decoro urbano” passeggiando – dice l’Ansa – a torso nudo o a piedi scalzi. Ma anche contro i mendicanti, contro chi “bivacca” con un trolley sulle panchine, sulle scale, sotto i portici o in stazione, contro chi si siede in un giardino pubblico “assumendo comportamenti ...

Perché la Naspi è più conveNiente del reddito di cittadinanza di Di Maio : Udite! Udite! Il neo superministro del Lavoro e dello Sviluppo economico nonché vice-premier del governo Conte, Luigi Di Maio ha compiuto un'importante scoperta: appena approdato nei due palazzi che si affacciano su via Veneto si è già inventato... l'acqua calda.Al suo esordio a un congresso sindacale (il XVII della Uil svoltosi nei giorni scorsi) e successivamente in tutte le occasioni in cui ha avuto la possibilità ...

Fisco - Niente più coda con l'app Non perdere tempo : Teleborsa, - L'Agenzia delle Entrate fa un altro passo verso la digitalizzazione delle operazioni fiscali. Sarà infatti possibile prenotare , mediante l'app "Non perdere tempo", i propri appuntamenti ...

