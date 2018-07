New York | in rally Quest Diagnostics

New York : sviluppi positivi per Southern : Grande giornata per Southern , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,52%. L'andamento di Southern nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Caduta vertiginosa di SEA sul mercato di New York : Retrocede molto SEA , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,06%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SEA rispetto all'...

New York : i venditori si accaniscono su Abercrombie & Fitch : A picco la società americana dell'abbigliamento giovanile , che presenta un pessimo -2,75%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Abercrombie & ...

Raggi : nel breve periodo Roma mai come New York e Londra : Roma – “La stazione Amba Aradam della metro C sara’ una stazione-museo come San Giovanni e lo stesso sara’ per tutte le stazioni del Centro, perche’ c’e’ una grande ricchezza di resti archeologici nel nostro sottosuolo. Roma, almeno nel breve periodo, non sara’ mai come New York o Londra con una rete di metro cosi’ capillare perche’ abbiamo questa ricchezza di reperti, una ricchezza che ...

New York : sviluppi positivi per Transocean : Grande giornata per Transocean , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,20%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Transocean rispetto ...

New York : in rally Chesapeake Energy : Ottima performance per Chesapeake Energy , che scambia in rialzo del 2,91%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Chesapeake Energy più ...

FE - nel weekend a New York gli ultimi due ePrix di stagione. Audi e Bird tentano l'assalto finale : NEW York - Lucas di Grassi, Audi Sport Abt Schaeffler, e la Renault e.Dams si presentano al via degli ultimi ePrix della quarta stagione della Formula E come campioni uscenti. In tutti i sensi:...

Meno di dieci secondi per far sparire 21 smartphone : il furto perfetto all’Apple store di New York : Una strategia perfetta ha permesso a questi cinque ladri di portare a a casa 21 Iphone, per un bottino di 16mila euro. È successo in un Apple store di New York. A diffondere il video è stata la polizia che ha anche offerto una ricompensa di 5mila dollari, a chi riuscirà a dare una mano alle indagini L'articolo Meno di dieci secondi per far sparire 21 smartphone: il furto perfetto all’Apple store di New York proviene da Il ...

Rooftop Cinema Club - da 'Black Panther' a Guadagnino i film sui tetti di New York e Londra : L'ex giocoliere e pagliaccio Gerry Cottle Jr. ha creato una piccola catena di cineClub ad altezza grattacielo, Londra, New York e Brooklyn, Los Angeles, San Diego perché 'è ancora l'epoca del Cinema'. ...

New York : in forte denaro Transocean : Prepotente rialzo per Transocean , che mostra una salita bruciante del 4,32% sui valori precedenti. Il movimento di Transocean , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dello S&P-500 , ...

A New York corre Noble Energy : Brillante rialzo per Noble Energy , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,47%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Noble Energy evidenzia un andamento più marcato ...

New York : pioggia di acquisti su PVH : Brillante rialzo per l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,23%. A livello comparativo su base ...

New York : Northern Trust - quotazioni alle stelle : Protagonista la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,30%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base ...

New York : sviluppi positivi per Toll Brothers : Ottima performance per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che scambia in rialzo del 2,62%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si ...