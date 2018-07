Netflix Smart Downloads | Scaricare Automaticamente Serie TV

Netflix Smart Downloads - scaricare serie è ancora più facile : Chi pensa che il binge watching sia una pratica casalinga, da divano e coperta, si sbaglia di grosso: utilizzare Netflix ovunque e in qualsiasi momento, fuori dalle mura domestiche, è una pratica ormai comune per il 70% degli utenti italiani, come dimostra una ricerca condotta da SurveyMonkey svolta proprio per conto del gigante statunitense. Ma se finora era sufficiente avere una connessione Wi-Fi stabile e una seduta comoda, Netflix ha deciso ...