Netflix presenta gli Smart Downloads - Spotify permette di riordinare le playlist : Netflix presenta la funzionalità Smart Downloads, che scarica i nuovi episodi eliminando automaticamente quelli già visti, Spotify permette finalmente di riorganizzare le playlist. L'articolo Netflix presenta gli Smart Downloads, Spotify permette di riordinare le playlist proviene da TuttoAndroid.

Netflix Smart Downloads : Scaricare Automaticamente Serie TV : Nuova funzione per Netflix: Smart Downloads permette di fare il download dei nuovi episodi delle Serie tv che ci piacciono per guardarli offline senza connessione internet Netflix Smart Downloads Netflix, su Smartphone e tablet Android arriva la funzione Smart Downloads Grandi novità arrivano per tutti gli utenti che sono in possesso di un abbonamento a Netflix. L’azienda […]

Netflix Smart Downloads - scaricare serie è ancora più facile : Chi pensa che il binge watching sia una pratica casalinga, da divano e coperta, si sbaglia di grosso: utilizzare Netflix ovunque e in qualsiasi momento, fuori dalle mura domestiche, è una pratica ormai comune per il 70% degli utenti italiani, come dimostra una ricerca condotta da SurveyMonkey svolta proprio per conto del gigante statunitense. Ma se finora era sufficiente avere una connessione Wi-Fi stabile e una seduta comoda, Netflix ha deciso ...

Binge watching - ora si fa su Netflix con Smart Downloads : Chi pensa che il Binge watching sia una pratica casalinga, da divano e coperta, si sbaglia di grosso: utilizzare Netflix ovunque e in qualsiasi momento, fuori dalle mura domestiche, è una pratica ormai comune per il 70% degli utenti italiani, come dimostra una ricerca condotta da SurveyMonkey svolta proprio per conto del gigante statunitense. Ma se finora era sufficiente avere una connessione Wi-Fi stabile e una seduta comoda, Netflix ha deciso ...