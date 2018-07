Netflix lancia la nuova funzione dello smart download

wired

(Di martedì 10 luglio 2018) Lo streaming sta diventando un’abitudine sempre più pervasiva del nostro stile di vita, tanto che ormai è diventata una prassi anche in mobilità. Secondo una ricerca commissionata da, ad esempio, il 70% degli utenti italiani intervistati (e il 67% di quelli internazionali) fruisce della piattaforma anche fuori dalle mura domestiche. Un italiano su tre la considera l’attività perfetta da fare sotto l’ombrellone, mentre chi viaggia spesso (il 42%) sfrutta le ore in aereo per tenersi in pari con le proprie serie preferite. Ma per godersi i titoli fuori casa, dove non sia disponibile un wifi pubblico, è necessario ricorrere alper scaricare i contenuti mentre si è collegati e vederli in un secondo momento quando si è offline. Per questo dal 10 lugliounachiamata: la funzionalità, disponibile per ora su ...