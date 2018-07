Nel rapporto sulla pericolosità sismica in Italia ci sono alcune assurdità

Rapporto Ecomafia - Nel 2017 record di arresti per reati ambientali. Un quarto dei delitti scoperti riguarda i rifiuti : Nel 2017 sono stati accertati in Italia quasi 31mila illeciti ambientali, 84 al giorno e il 20 per cento in più rispetto all’anno prima. I numeri dell’ultimo Rapporto Ecomafia di Legambiente, presentato alla Camera, spengono l’ottimismo di chi sperava in una diminuzione del crimine contro l’ambiente e accendono invece l’attenzione sul settore dei rifiuti: qui si concentra un quarto degli illeciti, quasi 7.400, ...

10 segnali che ti avvertono che non hai fissato dei sani limiti Nel rapporto con tua madre : Questo articolo è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoQuando un figlio raggiunge l'età adulta, anche la relazione con la madre dovrebbe maturare. Col tempo, il figlio che una volta dipendeva dal genitore diventa un adulto indipendente – in teoria, almeno.In alcuni casi, tuttavia, il rapporto tra madre e figlio o figlia adulti diventa stagnante. Ognuno resta imbrigliato nel suo ...

Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco : “Con AntoNella Clerici rapporto diretto” : Elisa Isoardi pronta per La Prova del Cuoco: tutte le novità su chi ci sarà e il rapporto con Antonella Clerici La Prova del Cuoco si prepara a partire con una novità assoluta. Al posto di Antonella Clerici, nella prossima edizione ci sarà Elisa Isoardi. Non è certo la prima volta che Elisa Isoardi guadagna […] L'articolo Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco: “Con Antonella Clerici rapporto diretto” proviene da Gossip e Tv.

Video on Demand in Europa 2018 - 2021 Nel nuovo Rapporto ITMedia Consulting : L'andamento e le prospettive del mercato europeo dei contenuti è al centro del nuovo Rapporto ITMedia Consulting Video on Demand in Europe: 2018-2021, giunto quest'anno alla 14° edizione. Il 2017 ha visto la definitiva esplosione del VOD, che nei prossimi 4 anni, secondo ITMedia Consulting, presenterà molto elevati e una crescita su base annua ancora in doppia cifra, ma distante dai picchi degli anni passati, ad eccezione ...

Il rapporto Ocse sui migranti Nel mondo : i dati sull'Italia : Nell'ultimo anno gli arrivi nel nostro paese sono calati del 34%, aumentano le richieste d'asilo e gli italiani all'estero

Il 4° rapporto Agi Censis mette a tema l'essere digitale Nella società della conversazione : visualizza articoli simili Close Cronaca Basilicata, in un anno "bruciati" bruciati 750 milioni di ' per il gioco di azzardo. Il M5S scrive ai Questori di Potenza e Matera 1 giorno ago ASCOLTA RADIO ...

Amianto - presentato il rapporto dell’Osservatorio nazionale : “6mila vittime Nel 2017 - picco tra 2025 e 2030” : Sono passati quasi trent’anni dalla messa al bando dell’Amianto in Italia ma il Belpaese è ancora imbottito della fibra killer e la strage silenziosa prosegue. Sono almeno seimila le vittime nel 2017 e ci sono ancora 40 milioni di tonnellate da bonificare con circa un milione di siti contaminati, tra edifici privati che pubblici. Sono questi alcuni dei numeri sull’Amianto illustrati nel “Libro Bianco delle morti di Amianto in Italia”, presentato ...

Quali sono le sfide e le opportunità del web Nel 2018. Il rapporto Agi Censis : Lavoro e ripresa economica, innovazione e sharing economy, informazione e disinformazione, privacy e cybersecurity, rete e intelligenza artificiale, scuola e PA: l’#Internetday 2018 racconta sfide, opportunità e pericoli di una società sempre più connessa. Per affrontarli Agi – Agenzia Italia riunisce martedì 26 giugno, dalle ore 08:30 alle 13 nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, i ...

Migranti - rapporto Unhcr : Nel 2017 68 - 5 milioni di sfollati Nel mondo - : Il numero di persone costrette a lasciare le loro case a causa di guerre, violenze, persecuzioni ha segnato un nuovo record per il quinto anno consecutivo. La cifra, spiega l'agenzia delle Nazioni ...

Rapporto dell'Onu : Nel 2017 record di 68 - 5 milioni di profughi : "Siamo in un momento decisivo in cui l'adeguata risposta agli sfollamenti forzati nel mondo richiede un approccio nuovo e più completo per garantire che i paesi e le comunità non siano più lasciati ...

Migranti - rapporto Unhcr : 68 - 5 milioni in fuga Nel 2017 - è record : In breve, il numero di persone costrette alla fuga nel mondo è quasi pari al numero di abitanti della Thailandia. Considerando tutte le nazioni nel mondo, una persona ogni 110 è costretta alla fuga. "...

Migranti - rapporto Unhcr : 68 - 5 milioni in fuga Nel 2017 - è record : Migranti, rapporto Unhcr: 68,5 milioni in fuga nel 2017, è record Migranti, rapporto Unhcr: 68,5 milioni in fuga nel 2017, è record Continua a leggere L'articolo Migranti, rapporto Unhcr: 68,5 milioni in fuga nel 2017, è record proviene da NewsGo.

Aggressioni ai professori : cosa modificare Nel rapporto scuola famiglia : I recenti episodi di violenza ai danni degli insegnanti sono anche il risultato di un patto tradito tra le istituzioni

Ricerca e innovazione Nel Mezzogiorno : il divario cresce. Un rapporto : Con il nuovo Governo torna alla ribalta la questione meridionale. L'istituzione di un ministero apposito e il salario di cittadinanza mostrano un interesse per il divario economico e infrastrutturale ...