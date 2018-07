Nel Parco appuntamento con il cinema ed il teatro sotto le stelle

I concerti Nel Parco : estate 2018 : I concerti NEL parco, estate 2018 Roma – Martedì 10 luglio, THE BLACK BLUES BROTHERS in “They Are Back in the Black!” uno spettacolo tra danza, circo contemporaneo e commedia musicale nato dalla fantasia di Alexander Sunny (già produttore di spettacoli di successo e curatore di speciali TV sul Cirque du Soleil), con le coreografie di Electra Preisner e Ahara Bischoff, le scenografie di Siegfried Preisner e Loredana Nones, Studiobazart – ...