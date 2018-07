NBA | se non puoi sconfiggerli unisciti a loro | Lance Stephenson insieme alla sua nemesi

NBA - Damian Lillard - niente Lakers : 'Non sono infelice - resto a Portland' : Sui social , e non solo, lo mettono di continuo alla prova e Damian Lillard tra il divertito e il sarcastico ogni tanto risponde alla pioggia di messaggi di chi continua a ripetergli: "Scegli i Lakers"...

NBA - Houston Rockets : via anche Mbah a Moute - ma la luxury tax non è un problema : "Siamo arrivati a un infortunio di Chris Paul di distanza dalle Finals NBA, non possiamo che essere positivi e fiduciosi anche riguardo quello che succederà nella prossima stagione". È sorridente ...

NBA - offese sul murales di LeBron James a L.A. : 'Non ti vogliamo - non sei un Re' : ... proprio nei pressi della città degli angeli: "La questione razziale è sempre di attualità in tutto il mondo e anche in America; il problema dell'odio razziale verso gli afro-americani è una cosa di ...

Mercato NBA - Cavs 'feriti ma grati' a LeBron James - Kevin Love non si muove : ... altrimenti andrà ad Atlanta come da accordi per lo scambio di Korver, e per questo potrebbero avere tutti gli incentivi del mondo a "tankare" nel caso in cui la squadra non si rivelasse competitiva ...

NBA - questa casa non è un nightclub : i party di Brandon Jennings fanno infuriare i vicini : Brandon Jennings ama Los Angeles. Ci è nato, ci è cresciuto, non perde occasione per ricordare che le strade di L.A. sono il posto da cui proviene. Oggi gioca a Milwaukee ma appena la stagione dei ...

NBA - Cleveland non molla : "Competitivi anche senza Lebron" : Il banner davanti alla Quicken Loans Arena, il simbolo del regno di King James diventato anche una delle attrazioni cittadine come la Rock 'n Roll Hall of Fame in riva al lago, qualche isolato più ...

Mercato NBA : Kawhi Leonard sogna Los Angeles - ma non i Lakers : Spesso, presi dalle notizie di Mercato, dai capovolgimenti di fronte e dai colpi sensazionali della free agency, si perde di vista uno dei tasselli fondamentali che portano a termine le trattative, ...

Mercato NBA – Marcus Smart ferito e disgustato dai Celtics : il rinnovo non arriva : Marcus Smart deluso e disgustato dal comportamento dei Celtics: il playmaker non ha ricevuto nessun contatto per un eventuale rinnovo Il Mercato dei free agent è iniziato da quasi una settimana e il telefono di Marcus Smart non squilla. Il playmaker dei Boston Celtics è restricted free agent, ma non sembra aver suscitato grande interesse nelle franchigie della lega. Specialmente negli stessi Celtics. Il Boston Herald infatti, descrive ...

NBA - la faccia di LeBron James sul murales di Kobe Bryant? Un tifoso dei Lakers non ci sta : Un segnale che anche a Los Angeles, dove sono abituati ad avere in città i personaggi più acclamati e famosi al mondo, non basta l'arrivo dell' ultima sensazione per far dimenticare 20 anni di amore ...

NBA - Steph Curry di nuovo padre : è nato il primo maschio Canon : O ancora, potrebbe inseguire la grande passione di papà Steph per il golf, giocando insieme alla sorellona Riley che è stata già introdotta allo sport dal babbo. In ogni caso, grandi auguri per la ...

NBA - Stephen Curry padre per la terza volta : è nato Canon W. Jack : Canon W. Jack, è questo il nome del terzogenito della famiglia Curry, il cestista degli Warriors al settimo cielo: “Dio è stato buono con noi” Il giocatore di basket Stephen Curry ha annunciato su Instagram la nascita del suo terzo figlio, Canon W. Jack, caricando una fotografia con il bambino tra le braccia. Anche la moglie del campione dei Golden State Warriors, Ayesha, ha pubblicato una foto in cui il bambino è tra le ...

NBA - Lonzo Ball ha reso noto il suo infortunio per non andare via dai Lakers? : A due giorni dall'inizio della free agency però, è filtrata una notizia tutt'altro che rassicurante, se letta con i freddi occhi della cronaca: Lonzo Ball è stato costretto a fermarsi di nuovo, ...

Mercato NBA - Los Angeles Lakers scatenati : non solo LeBron - quanti affari nella notte : Los Angeles Lakers show nella notte, non solo LeBron James arriva in California: Walton si prepara a dare battaglia agli Warriors Los Angeles Lakers scatenati. La franchigia del sud della California, sta accendendo il Mercato NBA con una mossa che resterà nella storia. nella notte infatti, LeBron James ha firmato per i Lakers, modificando in un batter d’occhio le aspettative riposte sulla squadra di Walton per la prossima stagione. ...

LeBron James ai Lakers - ma i tifosi dei Cavs danno una lezione all’NBA - non bruciano la sua maglia - anzi… [VIDEO] : LeBron James rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi dei Cleveland Cavs, niente maglie bruciate e manifestazioni contro il King-- LeBron James ai Lakers, questa la notizia della notte che anima la free agency NBA. Sappiamo tutti dell’usanza poco elegante di alcuni tifosi di bruciare le divise dei propri beniamini dopo una decisione non gradita. Stavolta però, con il King LeBron, a Cleveland è andata un po’ diversamente, con un ...