NBA | ora è ufficiale | LeBron James è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers

NBA Summer League : Ayton vince la prima con Bagley - Knox fa innamorare i Knicks : La Summer League di Las Vegas è lo scenario ideale per dare una prima occhiata ai rookie appena scelti al Draft ma senza caricarli di troppe aspettative. Tutto quello che viene fatto nel bene e nel ...

Basket - NBA : Thomas - che fatica per un contratto : ora la speranza è Orlando : Con il mercato che dopo i botti iniziali è arrivato a una fase di stallo, uno degli ultimi quesiti da risolvere gravita intorno al futuro di Isaiah Thomas. L'ex idolo dei Celtics un anno fa ...

NBA : Capela - Thomas - LaVine. I top 10 free agent ancora disponibili : New York, 4 Luglio 2018. Con sorprendente rapidità il mercato Nba ha risolto quasi tutti i suoi quesiti più importanti prima della Festa dell'Indipendenza. Ecco la lista dei Top 10 free agent ancora ...

Mercato NBA – Ancora una notte di fuoco : DeMarcus Cousins ai Golden State Warriors : Dopo LeBron James è il turno di DeMarcus Cousins: contratto di un anno con i Golden State Warriors Dopo la decisione di LeBron James, che sarà un giocatore del Los Angeles Lakers, arriva un’altra notizia di fuoco dal Mercato Nba. DeMarcus Cousins ha deciso il suo futuro: firmato un contratto di un anno con i campioni in carica, i Golden State Warriors. Un contratto, secondo ESPN, di un anno da 5.3 milioni di dollari che ha lasciato ...

Sky e NBA ancora insieme : fino a 12 incontri in esclusiva a settimana : Un canale dedicato in arrivo su Sky per seguire tutte le vicende della NBA, il campionato di basket più emozionante L'articolo Sky e NBA ancora insieme: fino a 12 incontri in esclusiva a settimana è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LEBRON JAMES AI LOS ANGELES LAKERS / NBA - Ibrahimovic esagera : "Ora LA ha il Re e Dio" : LEBRON JAMES ai Los ANGELES LAKERS: ultime notizie, la leggenda dell'Nba dà l'addio ai Cleveland Cavaliers, contratto quadriennale da 154 milioni di dollari(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:32:00 GMT)

NBA - Zlatan Ibrahimovic accoglie LeBron James a modo suo : "Ora L.A. ha un Dio e un Re" : Calcio che Ibrahimovic definisce lo sport più popolare al mondo, motivo per cui lui " il calciatore più popolare di tutti, a suo avviso " è gioco forza il migliore dei migliori: un titolo che però, ...

NBA - LeBron ai Lakers - i social si scatenano. Ibra : "Ora L.A. ha un Dio e un Re" : Welcome to Los Angeles! In coro moltissime ex leggende dei Lakers, e non solo, hanno voluto salutare l'arrivo di LeBron James nella città degli angeli. La Decisione III che tutto il mondo Nba aspettava e che porterà sicuramente grandi cambiamenti nell Western Conference e nell'intera lega. kobe bryant - Per 20 stagioni i Lakers sono stati di Kobe Bryant, ex compagno di LeBron ...

Mercato NBA - Denver raddoppia con Jokic e Barton. E ora punta perfino LeBron James : Tra le squadre più attive nelle primissime ore della free agency si segnalano soprattutto i Denver Nuggets, non fosse altro per gli oltre 200 milioni di dollari già impegnati sul Mercato " più di ...

Basket NBA - Durant è ancora Warriors Biennale da 61.5 milioni : Kevin Durant resta ai Warriors per almeno altri 12 mesi. Sulla sua permanenza nella Baia non c'erano dubbi, nonostante le inevitabili quanto curiose voci di una partnership con James ai Lakers, ma i ...

Ripple oggi non è ancora fuori da tunnel. Ipotesi listing su CoiNBAse non sostiene XRP : Non è un mistero che da mesi si parli oramai di un listing di Ripple su Coinbase ma, come la cronaca ha poi mostrato, alle parole non sono mai seguiti i fatti. E' appunto per questo motivo che le ...

NBA - Mikal Bridges va a Philadelphia da mamma... ma solo per mezz'ora! : "With the 10th pick in the 2018 NBA Draft, the Philadelphia 76ers select…". La classica formula pronunciata da Adam Silver contempla un attimo di suspense , spazzata subito via dal nome del giocatore ...

NBA – La trasformazione fisica di Lonzo Ball : il lavoro in palestra per migliorare la massa ha dato i suoi frutti [FOTO] : Lonzo Ball sta lavorando in palestra per aumentare la massa muscolare: il talento dei Lakers ha postato una foto al mare nella quale si possono vedere i suoi grandi miglioramenti fisici Conclusa la prima stagione in NBA, i detrattori (e non solo quelli) di Lonzo Ball hanno sottolineato due difetti principali nella scelta n°2 allo scorso Draft NBA: il primo è la meccanica di tiro, davvero da migliorare per dientare uno scorer di livello; il ...

Ex-clienti di TIM o Vodafone ora in Iliad? Ecco tutte le offerte wiNBAck attivabili : Siete Ex-clienti di TIM o Vodafone passati a Iliad? Ecco tutte le offerte winback che potete attivare ripassando il numero a TIM o Vodafone! L'articolo Ex-clienti di TIM o Vodafone ora in Iliad? Ecco tutte le offerte winback attivabili proviene da TuttoAndroid.