Nba | LeBron James è ufficialmente un nuovo giocatore dei Lakers | ecco il comunicato della

Nba - Luke Walton chiede consigli a Tyronn Lue su come allenare LeBron James : passata solo una settimana dal passaggio di LeBron James ai Los Angeles Lakers e mancano ancora diversi mesi al suo esordio in maglia gialloviola, per coach Luke Walton è già tempo di mettersi al ...

Nba - offese sul murales di LeBron James a L.A. : 'Non ti vogliamo - non sei un Re' : ... proprio nei pressi della città degli angeli: "La questione razziale è sempre di attualità in tutto il mondo e anche in America; il problema dell'odio razziale verso gli afro-americani è una cosa di ...

Nba – Haters gonna hate! Imbrattato il murales di LeBron James a Los Angeles [FOTO] : Imbrattato il murales di LeBron James a Los Angeles: lo splendido lavoro artistico sui muri della città è stato vandalizzato da alcuni Haters Haters gonna hate, è il caso di dirlo. L’arrivo di LeBron James è stato celebrato a gran voce in tutta Los Angeles, da tutti… o quasi. Mentre sui muri della città veniva realizzato uno splendido murales, a tinte giallo-viola, sul nuovo Re di Los Angeles, qualcuno deve essere scoppiato ...

Nba - Gallinari : 'Voglio i playoff con i Clippers. La scelta di LeBron? Giusta se vince" : ... "Sono scelte sempre molto difficili e importanti, mettersi nella testa di un giocatore non è mai semplice e ancora in quella del giocatore più forte al mondo, visto che il risalto è massimo. Penso ...

Mercato Nba - Cavs 'feriti ma grati' a LeBron James - Kevin Love non si muove : ... altrimenti andrà ad Atlanta come da accordi per lo scambio di Korver, e per questo potrebbero avere tutti gli incentivi del mondo a "tankare" nel caso in cui la squadra non si rivelasse competitiva ...

Nba - Cleveland non molla : "Competitivi anche senza Lebron" : Il banner davanti alla Quicken Loans Arena, il simbolo del regno di King James diventato anche una delle attrazioni cittadine come la Rock 'n Roll Hall of Fame in riva al lago, qualche isolato più ...

Mercato Nba – Strategia Lakers - LeBron James cambierà modo di giocare : la regia sarà affidata a Lonzo Ball e Rondo : I Lakers e LeBron James hanno concordato le scelte di Mercato, in vista di un cambiamento nel modo di giocare del numero 23: la regia della squadra sarà affidata a Lonzo Ball e Rajon Rondo LeBron James ai Lakers cambierà modo di giocare. Sembra pura utopia pensare al numero 23 senza palla in mano, visto l’ultimo anno ai Cavs nel quale era di fatto il playmaker della squadra (pur giocando ala). Eppure, visti anche gli arrivi dal ...

Mercato Nba – Rajon Rondo carica i Lakers : “con LeBron James mi aspetto solo di vincere. Lonzo Ball? Vi dico che…” : Rajon Rondo, nuovo playmaker dei Lakers, ha esaltato le qualità dei losangelini, non ponendosi limiti negli obiettivi: con LeBron James in squadra è tutto possibile Fra le tante trattative avvenute nei primi giorni di Mercato NBA, una di quelle passate un po’ in sordina è stata l’acquisto di Rajon Rondo da parte dei Los Angeles Lakers. L’ex playmaker dei Pelicans ha firmato un annuale a 9 milioni, una cifra importante per ...

Nba - LeBron e i cartelloni pro Lakers : ecco chi li ha messi e perché : Hollywood resta Hollywood anche nelle piccole cose. Per una città come Los Angeles che vive e respira Lakers l'attesa di questa free agency, dopo anni terribili, è stata vissuta in maniera spasmodica. ...

Nba - la faccia di LeBron James sul murales di Kobe Bryant? Un tifoso dei Lakers non ci sta : Un segnale che anche a Los Angeles, dove sono abituati ad avere in città i personaggi più acclamati e famosi al mondo, non basta l'arrivo dell' ultima sensazione per far dimenticare 20 anni di amore ...

Mercato Nba - un tweet di Kuzma scatena il panico : Wade ai Lakers con LeBron? : Mercato NBA, Dwyane Wade potrebbe sposare il progetto dei Lakers, seguendo dunque l’amico LeBron James a Los Angeles Mercato NBA, un tweet di Kuzma ha letteralmente scatenato il panico tra gli appassionati di basket. Il giovane cestista dei Los Angeles Lakers, ha infatti twittato il “tag” col nome di Dwyane Wade… solo questo, senza alcuna aggiunta, lasciando dunque spazio alla fantasia. L’ipotesi più ...

Nba - Josh Okogie come LeBron James : che spettacolo l'annuncio di Minnesota! : Poche righe sufficienti però a scatenare un autentico terremoto nel mondo NBA " ma anche a ispirare i Minnesota Timberwolves che quando è venuto il momento di annunciare l'ufficialità della firma ...

Vacanze italiane per il re dell'Nba LeBron James : è a Capri con la moglie Savannah : Vacanze italiane per il re dell'Nba LeBron James, tra la costiera amalfitana, l'arcipelago Li Galli, Nerano e Capri. La stella Usa, che pochi giorni fa ha firmato un contratto da oltre 153 milioni di ...

Mercato Nba – Il sogno di Chris Bosh : tornare in campo al fianco di LeBron James nei Lakers : Chris Bosh sarebbe pronto (ok medico permettendo) a tornare in campo: il sogno dell’ex Miami Heat sarebbe quello di giocare nei nuovi Lakers di LeBron James Il passaggio di LeBron James ai Los Angeles Lakers ha spinto diversi giocatori ad interessarsi ai Lakers. L’ultimo della lista sarebbe addirittura Chris Bosh. L’ex Miami Heat avrebbe espresso la volontà di tornare in campo e riunirsi all’ex compagno LeBron ...