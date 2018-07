NBA | Houston Rockets | via anche Mbah a Moute | ma la luxury tax non è un problema

NBA - Chris Paul resta agli Houston Rockets : ROMA - Un'altro pezzo pregiato della 'free agency' NBA trova sistemazione, o per meglio dire decide di restare in quella che è stata la sua casa sportiva in questa stagione in cui ha viaggiato a 18 ...

Mercato NBA - gli Houston Rockets perdono un pezzo importante : Trevor Ariza va ai Phoenix Suns : A poche ore di distanza dall'annuncio ufficiale del rinnovo di Chris Paul , decisivo lo scorso anno nel rilanciare le ambizioni di Houston, i Rockets perdono un pezzo importante del loro puzzle, ...

Mercato NBA - Chris Paul rinnova con Houston : 160 milioni in quattro anni : Curioso come a volte le menti delle stelle NBA funzionino allo stesso modo. Mentre a Oklahoma City Paul George e Russell Westbrook posavano insieme per una foto con il sigaro in bocca e la frase " ...

NBA - la proposta degli Houston Rockets - e non solo - : 'Prima la free agency - poi il Draft' : ... che a quel punto pronosticano una proroga nel calendario che li costringerebbe a lavorare anche ad agosto , quando tutti sognano soltanto di andare in vacanza e staccare un po' la spina da un mondo ...

Finals NBA – Curry alza la voce : “contro Houston abbiamo tremato. Titolo in tasca? Solo voi lo davate per scontato” : Vittoria scontata quella dei Golden State Warriors? Steph Curry alza la voce nel post gara-4 e chiude la bocca ai critici: nel successo degli Warriors non c’è niente di ‘prevedibile’ Ieri notte i Golden State Warriors si sono portati sul 4-0 nelle Finals NBA, chiudendo definitivamente la pratica Cleveland Cavaliers. I ragazzi di coach Kerr hanno vinto il secondo anello consecutivo, il terzo degli ultimi quattro anni. Ad Oakland ...

Mercato NBA : DeAndre Jordan vuole giocare ai Rockets - ma a Houston c'è già Clint Capela : Nell'estate 2015 DeAndre Jordan e la trade mancata ai Dallas Mavericks , la battaglia dei tweet, la sedia poggiata sulla maniglia per non fargli aprire la porta, le manovre di convincimento di Chris ...

Mercato NBA - Paul George - non solo OKC : anche gli Houston Rockets puntano a lui : Lui, a differenza di George, non rinuncerà per nessuna ragione al mondo a quei soldi; con buona pace dei Rockets, che saranno costretti a sborsarli e a rinunciare a qualcosa a causa di quello.

Mercato NBA - Chris Paul corteggia LeBron James : la pazza idea di Houston per un “Superteam” clamoroso! : Chris Paul le sta provando tutte per convincere LeBron James ad approdare a Houston nel corso della free agency estiva che sarà ricca di colpi di scena Chris Paul corteggia LeBron James! E’ questa la notizia che sta sconvolgendo il Mercato NBA, nonostante la stagione non sia ancora finita. Quest’oggi avranno inizio le Finals tra Golden State e Cleveland, ma già impazzano le notizie di Mercato in vista della prossima annata. Una in ...

NBA - gli Houston Rockets hanno fatto tutto il possibile - ma non è bastato : e adesso? : In un mondo in cui non esistono vittorie morali, Houston ha fatto tutto il possibile per conquistarne una reale. Un progetto partito dalla scorsa estate, dagli acquisti azzeccati di Paul, Tucker e ...

NBA - Golden State batte Houston e vola in finale con Cleveland : Saranno ancora Golden State e Cleveland a giocarsi il titolo Nba. I campioni in carica hanno infatti battuto 101-92 Houston nella decisiva gara7 della finale di Western Conference, spegnando per l'...

Playoff NBA - Houston Rockets traditi dal tiro da tre : 27 errori in fila - è record NBA : Per gli Houston Rockets il tiro da tre non è una moda, ma è l'essenza stessa secondo la quale la loro squadra è stata costruita. Secondo i dettami del loro General Manager Daryl Morey e sostenuti ...

NBA Playoff - Houston-Golden State 92-101 in gara-7 - Warriors di nuovo alle Finals : Sarà ancora Golden State-Cleveland per il titolo, per il quarto anno consecutivo. I Warriors restano i tiranni del West, ma per mantenere il trono e guadagnarsi un nuovo rendez vous alle Finals con ...

Si è giocata questa notte a Houston, per decidere chi si giocherà la finale contro i Cleveland Cavaliers