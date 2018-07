Nave italiana soccorre 66 migranti in acque libiche |Viminale nega l' attracco Toninelli

Migranti - Salvini blocca Nave italiana Vos Thalassa. Toninelli : "equipaggio a rischio" : 11.37 - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli si dice "Orgoglioso della Guardia Costiera italiana, che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 Migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio del rimorchiatore italiano Vos Thalassa. Ora avanti con indagini per punire facinorosi". Il ministro fa riferimento al rimorchiatore, non incrociatore, di piattaforme petrolifere che ieri sera ha soccorso circa 60 ...

Bloccata nave italiana che ha soccorso 66 migranti, profughi presi in carico dalla Guardia costiera La Guardia costiera italiana…

Nave italiana soccorre 66 migranti, il Viminale: "Anticipati i libici, no attracco"

Il Viminale blocca la Vos Thalassa Ha dato soccorso a 66 migranti La Nave italiana ha risposto al sos : Dopo Ong e navi straniere, stavolta tocca a una nave italiana. Il Viminale ha infatti deciso di bloccare l'imbarcazione Vos Thalassa, che ha tratto in salvo 66 persone al largo delle coste della Libia. Segui su affaritaliani.it

