Nave italiana salva 66 migranti | ma il Viminale intende negare l' attracco

Il Viminale blocca la Vos Thalassa Ha dato soccorso a 66 migranti La Nave italiana ha risposto a un sos : Dopo Ong e navi straniere, stavolta tocca a una nave italiana. Il Viminale ha infatti deciso di bloccare l'imbarcazione Vos Thalassa, che ha tratto in salvo 66 persone al largo delle coste della Libia. Segui su affaritaliani.it

Migranti - anche l'italiana Forenza tra i 4 eurodeputati sulla Nave ong : C'è anche l'italiana Eleonora Forenza , Gue-Ngl, fra i quattro europarlamentari che nella notte di ieri si sono imbarcati a Malta sulla nave Astral della ong spagnola Proactiva Open Arms alla volta ...

Migranti - Nave cargo davanti Pozzallo con 110 a bordo. Guardia costiera italiana alle Ong in acque Libia : 'Non chiamateci più' : Il nodo Migranti continua a tener banco nel governo. Mentre la nave Lifeline con 239 profughi a bordo continua a vagare in mare aperto al largo di Malta si apre il caso di una nave cargo al largo di ...

Migranti - Nave cargo davanti Pozzallo con 110 a bordo. Guardia costiera italiana alle Ong in acque Libia : «Non chiamateci più» : Il nodo Migranti continua a tener banco nel governo. Mentre la nave Lifeline con 239 profughi a bordo continua a vagare in mare aperto al largo di Malta si apre il caso di una nave cargo al largo di...

Lifeline - Malta respinge richiesta di attracco italiana. Salvini : «Nave fuorilegge» : Toninelli (Infrasttrutture):?sequestro immediato se nave non va a Malta. La Valletta repilica: noi non competenti. Il Commissario Ue Dimitris Avramopoulos su Twitter: «Sono contrario a una Guantanamo bay i migranti». Ft, l'Italia blocca il piano Merkel sui migranti. Il leader della Lega contro le regole sui vaccini: «Non sono no vax ma dieci sono inutili»...

A Valencia i migranti su Nave Italiana : 9.52 "I naufraghi a bordo verranno trasferiti su navi italiane e condotti a Valencia". E' quanto scrive in un tweet SoS Mediterranee, affermando che è questo il piano predisposto dal Mrcc (Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto) di Roma. "La nave Aquarius - aggiunge la ong riceverà rifornimenti da un'imbarcazione Italiana'. In un altro tweet Msf parla di un trasferimento di " alcune persone" dall' Aquarius a navi italiane per ...

Oggi a Catania sbarcheranno 937 migranti recuperati da una Nave della Guardia Costiera italiana : Entro la giornata di martedì dovrebbe arrivare al porto di Catania la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana: a bordo ci sono 937 migranti recuperati nel Mediterraneo negli ultimi giorni. Non ci sono informazioni precise sulle persone a bordo della The post Oggi a Catania sbarcheranno 937 migranti recuperati da una nave della Guardia Costiera italiana appeared first on Il Post.