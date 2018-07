Nato | Stoltenberg | spesa incoraggiante

Nato : Stoltenberg - sicuro di impegno Trump : ANSA, - BRUXELLES, 28 GIU - "Sono assolutamente fiducioso nell'impegno del presidente Trump per la Nato, lo ha già dimostrato non solo con le parole ma anche con i fatti". Così il segretario generale ...

Nato - Stoltenberg : 'Legame Usa-Europa non è scontato' : I legami fra Europa e Nord America vanno difesi nell'interesse della sicurezza dell'Occidente, ma non sono scontati. E' il monito lanciato dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Non è ...

Stoltenberg : “La Nato vicina all’Italia. Presto droni di sorveglianza in Sicilia” : «Facciamo già molto per aiutare l’Italia ad affrontare il dramma delle migrazioni», dice tranquillo Jens Stoltenberg, con una calma nordica che nemmeno la polemica virulenta sull’«Aquarius senza porto» scalfisce. Nel Mediterraneo e nell’Egeo, riassume il segretario generale della Nato, «abbiamo dieci navi impegnate a controllare le acque internazio...

Faccia a faccia a Palazzo Chigi tra Conte e il segretario Nato Stoltenberg : Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Stoltenberg, accolto dal premier, ha passato in rassegna un picchetto d'onore. Al termine dei colloqui sono previste dichiarazioni alla stampa.Ieri Stoltenberg ha incontrato il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, ringraziandolo per i contributi di grande valore dell'Italia, incluso ...

Moavero riceve Stoltenberg : 'La Nato si impegni a Sud' : La Nato non trascuri "la proiezione di stabilità verso il fianco Sud, da dove provengono importanti sfide per l'Alleanza, a partire dal terrorismo". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Enzo ...

