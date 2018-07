Narrativa italiana e straniera | 10 titoli da mettere in valigia

d.repubblica

: RT @FaziEditore: «@Muzzopappa ha fatto della parodia un ramo della narrativa italiana e riconfermato, qui, come il romanzo umoristico viva… - loredanarotundo : RT @FaziEditore: «@Muzzopappa ha fatto della parodia un ramo della narrativa italiana e riconfermato, qui, come il romanzo umoristico viva… - Muzzopappa : RT @FaziEditore: «@Muzzopappa ha fatto della parodia un ramo della narrativa italiana e riconfermato, qui, come il romanzo umoristico viva… - Alidiste : RT @FaziEditore: «@Muzzopappa ha fatto della parodia un ramo della narrativa italiana e riconfermato, qui, come il romanzo umoristico viva… -

(Di martedì 10 luglio 2018) ... imbarcandosi su un teatro Galleggiante in navigazione sul fiume Ohio che ogni sera cambia approdo per divertire il pubblico con i suoi spettacoli. Ma non v'è traccia di spensieratezza nelle teste di ...