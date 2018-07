Napoli | uomo si scaglia contro il ministro Grillo | ' Al Policlinico ore ad aspettare

Un uomo tenta di aggredire il ministro della Salute Grillo in visita a Napoli : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha subito un tenta tivo di aggressione da parte di un uomo mentre entrava nell'ospedale del Mare a Napoli . L' uomo si è scagliato improvvisamente contro il ministro , ma è...

Napoli - agguato di camorra tra la folla : uomo ferito da colpi di pistola : Un uomo è stato ferito a colpi di arma da fuoco pochi minuti fa in via Montale, a Ponticelli. Si tratterebbe di un pregiudicato residente nella zona, che è stato soccorso ed...

Terrorismo - fermato un uomo a Napoli : è accusato di legami con l'Isis : Terrorismo, fermato un uomo a Napoli: è accusato di legami con l'Isis Nel corso dell'operazione sarebbe emerso che il 34enne, originario del Gambia, avrebbe dovuto compiere un attentato in Spagna o in Francia. Sarebbe stato addestrato in una zona desertica della Libia Parole chiave: ...