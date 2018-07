Napoli Tentata aggressione al ministro della Salute Giulia Grillo

Paura a Napoli : tentata aggressione al ministro Grillo : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha subito un tentativo di aggressione da parte di un uomo al suo ingresso nell’ospedale del Mare. L’uomo si è scagliato improvvisamente verso il ministro ed è stato bloccato dagli uomini della scorta. Nessuna conseguenza per Grillo . L'articolo Paura a Napoli : tentata aggressione al ministro Grillo sembra essere il primo su Meteo Web.

Napoli : tentata rapina in auto sventata - due giovani arrestati Video : I #Carabinieri della locale stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato Salvatore Bruno di 21 anni, originario di Casalnuovo, comune della frazione metropolitana di Napoli, e Manuele Abbate di 18 anni, napoletano di Vico Tiratoio, per tentata rapina e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. I due giovani gia' conosciuti alle forze dell'ordine per altri reati, sono stati accusati di avere tentato di rapinare un uomo a bordo della sua ...