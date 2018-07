Napoli | Jorginho sblocca l' affare Chelsea-Sarri

Napoli - Jorginho inverte la rotta : no al City - sì al Chelsea di Sarri : Napoli, Jorginho- Decisione a sorpresa e inversione di rotta. Jorginho lascia in stand by il Manchester City di Pep Guardiola e strizza l’occhio al Chelsea di Sarri. Una trattativa che, come riportato da “Il Messaggero”, potrebbe svilupparsi già nelle prossime ore. L’addio del centrocampista italo-brasiliano al Napoli è ormai cosa fatta. Occhio però al futuro […] L'articolo Napoli, Jorginho inverte la rotta: no al ...

Napoli : convocati Ancelotti - non c'è Jorginho : Non c'è Jorginho nella lista dei 23 calciatori convocati da Carlo Ancelotti per il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida, in programma dal 10 al 30 luglio. Il centrocampiosta italo-brasiliano è ormai ...

Convocati Napoli - le scelte di Ancelotti : non c’è Jorginho : Convocati Napoli – Questa la prima lista dei 23 calciatori del Napoli Convocati per il ritiro estivo di Dimaro Folgarida (10-30 luglio). Ci sono anche due elementi della Primavera, il difensore Francesco Mezzoni e il centrocampista Gianluca Gaetano, entrambi classe 2000. Out invece Jorginho ormai del Manchester City. Portieri: Sepe, Contini Difensori: Tonelli, Maksimovic, Albiol, Chiriches, Luperto, Hysaj, Ghoulam, ...

Calciomercato - l’agente di Jorginho : “il City vuole accontentare il Napoli” : “Jorginho al Manchester City? Ogni momento può essere quello buono, so che il City sta lavorando per accontentare le richieste del Napoli. Il ragazzo ora è in Brasile, mentre io sono a casa mia in Inghilterra e aspetto una chiamata del ds Giuntoli o del presidente De Laurentiis. Appena arriverà, mi muoverò per incontrare la dirigenza dei citizens”. Così Joao Santos, agente del centrocampista del Napoli Jorginho, ha parlato del futuro ...

Noel Gallagher ringrazia il Napoli per Jorginho / Il fondatore degli Oasis in concerto a Napoli : Noel Gallagher ringrazia il Napoli per Jorginho, il fondatore degli Oasis in concerto a Napoli ringrazia i tifosi della squadra azzurra per la prossima cessione del regista al suo City.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:15:00 GMT)

Napoli - Noel Gallagher riconoscente : "Grazie per Jorginho" : Noel Gallagher. EPA Incredibile, ma Napoli. In una città che vive di calcio come quella partenopea può succedere di tutto, anche che sia un famoso cantante ad "ufficializzare" una trattativa di ...

Manchester City-Napoli - in dirittura la trattativa per Jorginho : le cifre dell’operazione : Il club di De Laurentiis e la società inglese hanno ormai definito il passaggio di Jorginho in Premier, ecco le cifre dell’operazione E’ ormai arrivata ai titoli di coda la trattativa per il trasferimento di Jorginho dal Napoli al Manchester City, club che ha ormai in pugno il centrocampista italo-brasiliano. Tutto fatto tra le parti, con i ‘citizens’ che verseranno nelle casse del club di De Laurentiis 49 milioni di euro ...

Bye bye Jorginho - De Laurentiis prenota Fabian Ruiz. E Lobotka conferma : 'Voglio il Napoli' : Grandi manovre a Napoli , in entrata e in uscita. Nelle prossime ore, il ds Giuntoli metterà a punto gli ultimi dettagli relativi all'affare Jorginho-City e, nel contempo, porterà avanti i contatti ...

Calciomercato Napoli - via Jorginho : ecco il doppio colpo in entrata per Ancelotti : Il Napoli al lavoro per la prossima stagione con l’intenzione di regalare una squadra forte al tecnico Carlo Ancelotti. Come noto, il regista partenopeo Jorginho, potrebbe volare a Manchester sponda City, per firmare con la squadra di Guardiola. --In entrata però il Napoli non resterà certo a guardare. Si fa un gran parlare dell’ipotetico sostituto del regista, ma anche di colui il quale potrebbe prendere il posto del partente Hamsik. ...

