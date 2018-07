Napoli | azzurri partiti per il ritiro di Dimaro

BENZEMA AL Napoli? / Ultime notizie : il centravanti dichiara amore al Real Madrid - azzurri più lontani : BENZEMA al NAPOLI? Ultime notizie: il francese saluta su Twitter il Real Madrid e fa sognare il popolo azzurro. Poi però sottolinea come ama i blancos e la voglia di rimanere in Spagna, ma..(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 10:41:00 GMT)

Ritiro Napoli/ Gli azzurri di Carlo Ancelotti arrivano a Dimaro : programma e amichevoli dei prossimi giorni : Ritiro Napoli: oggi 10 luglio 2018 gli azzurri di Carlo Ancelotti si ritrovano a Dimaro per preparare la prossima stagione 2018-2019. Ecco il programma completo.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 05:18:00 GMT)

Calciomercato Napoli - sfida all'Inter per Vrsaljko : nerazzurri restano in pole : Un duello tutto italiano intorno al futuro di Sime Vrsaljko . Il terzino destro dell 'Atletico Madrid, impegnato in questi giorni con la Croazia nel Mondiale in Russia, è infatti sempre un obiettivo ...

Llorente al Napoli?/ L'agente apre ad un ritorno in Italia : "E' lusingato dell'interessamento degli azzurri" : L'agente di Llorente ha espresso gradimento nei confronti della piazza azzurra, ma al momento non c'è ancora stato alcun contatto concreto col Napoli.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 17:23:00 GMT)

Benzema al Napoli? / Calciomercato - gli azzurri provano il colpo ma Cr7 rallenta tutto? : Benzema al Napoli? Calciomercato: gli azzurri provano il colpo ma Cristiano Ronaldo rallenta tutto? L'attaccante francese potrebbe lasciare Madrid anche se il portoghese...(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:16:00 GMT)

Napoli - ufficiale l'acquisto di Karnezis : conclusa la ricerca dei portieri per gli azzurri : Il solito annuncio, anche per Orestis Karnezis: una foto che lo ritrae con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nell'atto di firmare il contratto. Il portiere greco arriva insieme ad Alex ...

Calciomercato Parma - in arrivo Sepe dal Napoli : agli azzurri anche una contropartita tecnica : Il club emiliano avrà Luigi Sepe dal Napoli, percorrerà la strada inversa Frattali che farà il terzo portiere dietro Meret e Karnezis Procede spedita la trattativa per il passaggio di Luigi Sepe dal Napoli al Parma, incontro positivo nella serata di ieri tra le parti che hanno compiuto passi importanti verso la fumata bianca. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e controriscatto a 5.5, con la ...

Calciomercato Napoli - pericolo clausole rescissorie : settimana decisiva per 3 azzurri : Da qui al 30 giugno si deciderà il futuro di Zielinski, Albiol e Callejon: vacillano in particolare questi ultimi due, in orbita Villarreal e Milan Calciomercato Napoli, il caso Hamsik divide i tifosi

NOEL GALLAGHER RINGRAZIA IL Napoli PER JORGINHO / "Buona fortuna azzurri!" : NOEL GALLAGHER RINGRAZIA il NAPOLI per JORGINHO, il fondatore degli Oasis in concerto a NAPOLI RINGRAZIA i tifosi della squadra azzurra per la prossima cessione del regista al suo City.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 20:20:00 GMT)

Fabian Ruiz al Napoli/ Il centrocampista è in città : gli azzurri hanno già pagato la clausola : Fabian Ruiz è a Napoli, “Sono un calciatore azzurro, manca solo l’ufficialità”. Operazione da 30 milioni di euro, manca solo l'ufficialità. Il giocatore nel capoluogo campano per vacanza(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 23:33:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO VIA DAL REAL MADRID / Calciomercato - l'accostamento al Napoli fa sognare i tifosi azzurri : CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID, Calciomercato: la conferma arriva dal Portogallo. Cr7 sarebbe rimasto deluso dal mancato rinnovo dopo aver vinto la terza Champions League di fila.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:02:00 GMT)

Calciomercato Napoli - nuovo ribaltone : Hamsik verso la Cina e gli azzurri tentano la beffa alla Juve [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli a tenere banco è soprattutto il Calciomercato con il presidente De Lauentiis al lavoro per accontentare in ogni richiesta il tecnico Carlo Ancelotti. Sembrava allontanarsi la cessione di Marek Hamsik ma nelle ultime nuove importanti novità, lo slovacco potrebbe trasferirsi in Cina. Assalto da parte dello Shandong Luneng, per il calciatore maxi offerta da 35 milioni di euro mentre ...

Napoli - l'agente di Younes : 'E' degli azzurri - il suo futuro e lì' : 'Amin Younes è del Napoli e il suo futuro è lì. Onestamente avrei comunque trovato difficile la possibilità che il Genoa potesse imbastire una trattativa con il Napoli per il ragazzo, dal momento che ...