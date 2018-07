Nadia Toffa | riappare a un evento a Bologna dopo una lunga assenza

Nadia Toffa - prima uscita pubblica dopo la malattia : “Sto molto bene” : Nadia Toffa raggiante esce di casa per la prima volta: la FOTO Nadia Toffa è uscita e si è fatta fotografare dai paparazzi per la prima volta fuori dalla sua dimora, in occasione di una sfilata nel centro di Bologna. Nadia Toffa è apparsa raggiante e solare con un turbante nero che copriva le conseguenze della terribile malattia e con addosso una giacca verde e una sciarpetta colorata. La conduttrice de Le Iene Show non ha perso la sua ...

Eleonora Brigliadori su Nadia Toffa : "Aspetto le sue scuse. Vorrei aiutarla a guarire dal cancro" : Continua lo scontro tra Eleonora Brigliadori e Nadia Toffa. A parlare dalle pagine del settimanale Sono è stata nuovamente l'attrice, ancora provata per l'esclusione dal cast della trasmissione Pechino Express.Quello che ho subito è penale. Sono stata aggredita. Spero che [Nadia Toffa] venga a trovarmi, per spiegarle che il contatto che c'è stato tra noi due non è stato un attacco, ma un gesto di protezione nei suoi ...

Nadia Toffa aggiorna i fan su Instagram : ‘Sto molto meglio’ : “Poltrona pollicino a #mosaico #bellissima #divertirsiconpoco #artedavivere”. Nadia Toffa torna a farsi sentire sui social e lo fa con un’immagine spensierata e colorata scattata alla Fondazione Bisazza, in provincia di Vicenza. Ma quel che scatena l’entusiasmo generale è la risposta che la conduttrice de Le Iene dà a un follower che le chiede come stia: “molto meglio”. Prima di questa immagine la Toffa ne ...

