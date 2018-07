Nadia Toffa | prima uscita pubblica dopo la malattia | “Sto molto bene”

lanostratv

: Nadia Toffa- Ultime notizie foto prima uscita pubblica: La cosa più bella che ho? Lallegria - #Nadia #Toffa-… - zazoomblog : Nadia Toffa- Ultime notizie foto prima uscita pubblica: La cosa più bella che ho? Lallegria - #Nadia #Toffa-… - FEMsrl : Nadia Toffa, la prima uscita pubblica: sorrisi e selfie con i fan - LaMammaN1 : Nadia Toffa, prima uscita pubblica dopo mesi: le foto con i fan -

(Di martedì 10 luglio 2018)raggiante esce di casa per lavolta: la FOTOe si è fatta fotografare dai paparazzi per lavolta fuori dalla sua dimora, in occasione di una sfilata nel centro di Bologna.è apparsa raggiante e solare con un turbante nero che copriva le conseguenze della terribilee con addosso una giacca verde e una sciarpetta colorata. La conduttrice de Le Iene Show non ha perso la sua vitalità e non si è sottratta a fare le foto con i suoi fan e a scambiare qualche parola con loro. Ai microfoni di Mediaset, come riporta TgCom24 ha così dichiarato: “Stobene, non vedo l’ora di fare il bagno al mare!”ha dimostrato ancora una volta la sua volontà di ricominciare a vivere, partendo dalle cose più elementari e semplici, come un piacevole tuffo. Laha poi continuato la sua intervista con la ...