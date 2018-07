Morto Rota | ex giocatore Atalanta

Scienza - è Morto Giorgio Palumbo : protagonista dell’astrofisica delle alte energie : Si è spento, all’età di 79 anni, il professore Giorgio Palumbo , docente di astronomia dell’Università di Bologna dove, dal 2006 al 2009, ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento di Astronomia. Lo rende noto l’Alma Mater. Nato a Torino, nel 1939, Palumbo si è laureato in Fisica e dopo aver conseguito il dottorato di ricerca all’Università di Calgary (Canada), è stato dapprima ricercatore del Consiglio Nazionale ...

Salvatore Ligresti Morto - l’immobiliarista aveva 86 anni. Protagonista della finanza milanese : scandali - inchieste - condanne : Salvatore Ligresti è morto in un ospedale milanese. aveva 86 anni ed era malato da tempo. l’immobiliarista, originario di Paternò, è stato a lungo a capo della galassia assicurativa Fonsai: Protagonista del mondo finanziario milanese e al centro di scandali e di molte inchieste giudiziarie: l’11 ottobre 2016 la condanna a 6 anni nel processo relativo al falso in bilancio e all’aggiotaggio informativo su Fondiaria Sai (i giudici avevano ...