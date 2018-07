morto Carlo Benetton | il più giovane dei 4 fratelli

Carlo Benetton - morto il più giovane dei fratelli/ Ultime notizie : aggravamento repentino negli ultimi giorni : Carlo Benetton è morto , Ultime notizie : addio al più giovane dei fondatori della nota azienda di abbigliamento, famosa in tutto il mondo. Aveva 74 anni, era malato da mesi(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:00:00 GMT)

Carlo Benetton morto - era il più giovane dei quattro fratelli fondatori del marchio d’abbigliamento : È morto a 74 anni Carlo Benetton , il più giovane dei fratelli che negli anni Sessanta fondarono l’omonimo marchio d’abbigliamento . L’imprenditore è deceduto nella notte nella sua casa di Treviso in seguito a una malattia che l’aveva colpito pochi mesi fa: nelle ultime settimane le sue condizioni si erano aggravate rapidamente. Nato nel 1943 a Morgano, nel Trevigiano, assieme ai fratelli Luciano, Giuliana e Gilberto, aveva trasformato il piccolo ...

È morto Carlo Benetton - aveva 74 anni : È morto Carlo Benetton , aveva 74 anni Fondatore insieme ai fratelli maggiori Luciano, Giuliana e Gilberto dell'omonima azienda di abbigliamento italiana, era malato da tempo. Si occupava del ramo societario dedicato all'allevamento di bestiame, comprese anche le vaste tenute in Argentina Parole chiave: ...

Italia : morto Carlo Benetton - il più giovane dei quattro fratelli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

CARLO BENETTON È morto - IL PIÙ GIOVANE DEI FRATELLI/ Ultime notizie : a febbraio dramma per la sorella Giuliana : CARLO BENETTON è MORTO , Ultime notizie : addio al più GIOVANE dei fondatori della nota azienda di abbigliamento, famosa in tutto il mondo. Aveva 74 anni, era malato da mesi(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 13:44:00 GMT)

E' morto Carlo Benetton : Treviso, 10 lug. (AdnKronos) - È morto nelle scorse ore Carlo Benetton , 74 anni, il più giovane dei quattro fratelli. Con Luciano, Giuliana, e Gilberto fondò nel 1965 il Gruppo dell'abbigliamento, diventato poi famoso in tutto il mondo. Carlo Benetton attualmente era presidente della Maccarese Spa.

E' morto Carlo Benetton : È morto nelle scorse ore Carlo Benetton , 74 anni, il più giovane dei quattro fratelli. Con Luciano, Giuliana, e Gilberto fondò nel 1965 il Gruppo dell'abbigliamento, diventato poi famoso in tutto il ...

È morto Carlo Benetton - aveva 74 anni : È morto Carlo Benetton, il più giovane dei fratelli che contribuirono alla nascita del marchio di abbigliamento Benetton. aveva 74 anni ed è morto a causa del peggioramento della malattia che lo aveva interessato alcuni mesi fa. Carlo Benetton aveva The post È morto Carlo Benetton, aveva 74 anni appeared first on Il Post.