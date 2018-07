Moratoria su Maastricht

huffingtonpost

(Di martedì 10 luglio 2018) Inutile girarci attorno, bisogna disinnescare per un po' i parametri di. Sembra incredibile che i leader europei abbiano rischiato di spaccare l'Unione Europea per un'emergenza migranti inesistente e non vedano quale sia il vero problema: la costante crescita delle disuguaglianze.In Europa c'è solo un modo per affrontare questo scoglio ed è abbandonare momentaneamente il vincolo-tabù del 3% di rapporto tra deficit e Pil. A dispetto della convergenza delle finanze pubbliche, cara a Berlino come a Mario Draghi, e rinnovata, giustamente, dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e dal Ministro dell'Economia, Giovanni Tria in occasione della relazione annuale dell'Abi, è il momento, se si vuole salvare l'Ue di pensare a qualcosa di innovativo.I numeri della vera emergenza sono impressionanti, difficile pensare che si possano trovare soluzioni ...