MONDO TV - Rinuncia a progetto parco divertimenti in Cina

MONDO TV rinuncia al grande parco divertimenti in Cina : Teleborsa, - Mondo TV abbandona l'operazione relativa al grande parco divertimenti in Cina, poiché troppo rischiosa e incerta. L'accordo non vincolava in alcun modo le parti a procedere alla ...

MONDO TV rinuncia al grande parco divertimenti in Cina : Mondo TV abbandona l'operazione relativa al grande parco divertimenti in Cina, poiché troppo rischiosa e incerta. L'accordo non vincolava in alcun modo le parti a procedere alla realizzazione del ...

Governo - la rinuncia di Conte è breaking news nel MONDO : La rinuncia al mandato di premier da parte di Giuseppe Conte – arrivata dopo il veto di Mattarella al nome di Paolo Savona al Tesoro – ha fatto il giro del mondo. E compare come breaking news sulla prima pagina dei principali siti stranieri.