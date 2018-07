Mondiali della bellezza | argentine contro brasiliane Chi preferite?

Mondiali Russia - tifosi della Francia in delirio : è finale [FOTO] : 1/18 AFP/LaPresse ...

Mondiali Russia 2018 – La Francia è la prima finalista : le FOTO più belle della sfida col Belgio : La Francia manda il Belgio ko nella semifinale dei Mondiali di Russia 2018: i Blues primi finalisti, nella gallery le FOTO più belle del match E’ la Francia la prima finalista dei Mondiali di Russia 2018. I ragazzi di Deschamps hanno battuto questa sera il Belgio, grazie al gol di Umtiti al 51′. Una gioia incontenibile per i Blues che adesso attendono di scoprire chi, tra Inghilterra e Croazia sarà l’avversaria da ...

Pagelle/ Francia-Belgio (1-0) : i voti della partita (Mondiali 2018 semifinale) : Pagelle Francia-Belgio (1-0): i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella semifinale dei Mondiali 2018, una grande sfida tra le due nazionali europee(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 22:22:00 GMT)

Mondiali - ecco perché i calciatori della Russia hanno inalato sali a base di ammoniaca : tutti i benefici per il corpo umano : Nelle ultime ore i Mondiali in Russia sono stati scossi dalla possibile notizia di doping tra i calciatori della nazionale di casa. Non è sfuggito agli occhi di molti che i calciatori russi inalassero qualcosa prima delle partite e così si è subito pensato al peggio. In realtà la spiegazione è più semplice e non allarmante: i calciatori inalavano ammoniaca. Ma a cosa serve? I sali sono una preparazione di carbonato d’ammonio e profumo. ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : Zabarino e Visca in finale nel giavellotto. Tutti i risultati della prima giornata : A Tampere (Finlandia) sono iniziati i Mondiali U20 2018 di Atletica leggera. giornata positiva per l’Italia soprattutto grazie a Sara Zabarino e Carolina Visca che si qualificano alla finale del tiro del giavellotto con la prima e la seconda misura (53.99 e 53.49). La piemontese e la romana torneranno in pedana per puntare alle medaglie. Elisa Coiro, già ribattezzata guerriera dai capelli rossi, si è qualificata alle semifinali degli 800 ...

Mondiali Russia 2018 - la Fifa apre un’inchiesta su Vida : il difensore della Croazia rischia grosso per il video pro Ucraina : Il difensore della Croazia è finito nel mirino della Fifa per il video fatto dopo la vittoria sulla Russia inneggiante all’Ucraina La Fifa sta indagando su un nuovo video in cui il difensore croato Domagoj Vida fa commenti che potrebbero causare problemi, secondo quanto ha confermato l’organo di governo del calcio mondiale. Nelle immagini si vede Vida dire alla telecamera tra le altre cose “onore per ...

Mondiali di calcio 2018 : l'inno della nazionale inglese potrebbe tornare primo in classifica UK : ... arrivando al numero uno della classifica, e ci tornò nel 1998, anno in cui la nazionale inglese non superò le eliminatorie della Coppa del Mondo di Francia. George Ezra, che da due settimane ...

Mondiali 2018 Russia : Francia-Belgio - le chiavi della sfida : La Francia può però contare su Kanté, uno dei migliori centrocampisti al mondo nel coprire spazi di campo enormi e proteggere la difesa. Non è detto, quindi, che la strategia che ha permesso di ...

Dobbiamo parlare della Russia ai Mondiali : Dati, immagini, dichiarazioni e ingombrantissimi precedenti hanno fatto venire dubbi sulle prestazioni straordinarie di una squadra mediocre The post Dobbiamo parlare della Russia ai Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali 2018 - SEMIFINALI / Ultime notizie - il profilo dei quattro CT : europei e all'inizio della carriera : MONDIALI 2018, Ultime notizie: martedì e mercoledì si giocano le quattro SEMIFINALI della Coppa del Mondo. Si comincia con Francia-Belgio, il giorno seguente avremo Inghilterra-Croazia(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Atletica - Mondiali Under 20 : Armand Duplantis sotto i riflettori. Italia a caccia della medaglia nelle staffette e nel giavellotto femminile : Da martedì 10 a domenica 15 luglio si disputeranno i Mondiali juniores di Atletica a Tampere (Finlandia). Gli atleti a partire dalla classe 1999 in poi entrano in scena all’interno del Tampereen stadion, impianto che ospita un massimo di 32mila persone. Diversi partecipanti sono già noti nel panorama globale, alcuni hanno ben figurato nel confronto con i “senior” quest’anno. La nazionale Italiana si presenta alla ...

Mondiali : Hierro si dimette da Ct della Spagna : E’ durata davvero poco l’esperienza di Fernando Hierro sulla panchina della Nazionale spagnola. L’ex capitano del Real Madrid, infatti, ha rinunciato all’incarico dopo l’inatteso flop della Spagna, eliminata negli ottavi dalla Russia. Hierro era stato chiamato per sostituire Julien Lopetegui, a due giorni dall’esordio nei Mondiale, dopo le polemiche per il contratto firmato dallo stesso Lopetegui per la ...