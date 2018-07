Mondiali : Dalic - Croazia non è intrusa : ANSA, - ROMA, 10 LUG - La Croazia non vuole essere trattata come un'intrusa fra le prime quattro del mondo. A metterlo bene in chiaro, alla vigilia della semifinale contro l'Inghilterra, è stato il ct della nazionale con la maglia a scacchi, Zlatko Dalic. "Non credo proprio che siamo già andati oltre ...

Mondiali - gli allenatori in Semifinale : Southgate - Martinez - Deschamps e Dalic - vince la nuova generazione [GALLERY] : 1/14 ...

Mondiali - gli allenatori in Semifinale : Southgate - Martinez - Deschamps e Dalic - vince la nuova generazione : 1/14 ...

Croazia-Inghilterra - semifinale Mondiali 2018 : parla Zlatko Dalic. Il CT balcanico : “Stiamo vivendo un sogno” : Il CT della Croazia, Zlatko Dalic, ha già parlato alla stampa in vista della semifinale dei Mondiali di calcio che la selezione balcanica giocherà domani sera a Mosca contro l’Inghilterra. Le sue dichiarazioni, rilanciate da goal.com, descrivono bene il gran percorso fatto fin qui dai croati, di certo non tra i favoriti alla vigilia. Il commissario tecnico ha dichiarato: “Negli ultimi giorni abbiamo giocato due partite da 120’, la ...

DIRETTA/ Croazia-Danimarca Mondiali 2018 (risultato finale 4-3 dcr) : Subasic e Rakitic mandano Dalic ai quarti : DIRETTA Croazia Danimarca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ottavi di finale ai Mondiali 2018: la nazionale balcanica parte favorita(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:41:00 GMT)

PRONOSTICI Mondiali 2018/ Quote e scommesse : Dalic sempre favorito. Le partite dei gruppi C-D (oggi) : PRONOSTICI MONDIALI 2018: le Quote e le scommesse sulle partite che si giocano martedì 26 giugno. In programma le ultime sfide dei gruppi C e D, in campo Francia, Croazia e Argentina(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 13:52:00 GMT)

PAGELLE / Argentina-Croazia (0-3) : i voti - Dalic promosso con lode (Mondiali 2018 - girone D) : PAGELLE Argentina Croazia (0-3): i voti della partita, con i migliori e i peggiori in campo al Nizhny Novgorod, match valido per il girone D dei Mondiali 2018.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:11:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Dalic ha preso la sua decisione : Kalinic cacciato dal ritiro della Croazia : Il commissario tecnico della Nazionale croata ha deciso di escludere Kalinic dai Mondiali di Russia 2018, il motivo riguarda il presunto dolore alla schiena E’ già finita l’esperienza di Kalinic ai Mondiali di Russia 2018, l’attaccante della Croazia è stato escluso dal ct Dalic per essersi rifiutato di entrare in campo nei minuti finali della partita contro la Nigeria. A spiegare il tutto ci ha pensato la Federazione con un ...