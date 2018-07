Monchi | ' Con questa rosa colmato il gap con le prime'

Calciomercato Roma - Alisson potrebbe partire : ecco la conferma di Monchi [FOTO] : 1/7 LaPresse/EFE ...

Mondiali Russia 2018 – Forsberg brilla con la Svezia e stuzzica l’interesse della Roma : Monchi studia il colpo : Emil Forsberg si mette in luce con la Svezia ai Mondiali di Russia 2018: l’esterno del Lipsia finisce nel mirino della Roma La principlae sorpresa dei Mondiali di Russia 2018 è senza dubbio la Svezia. Dopo essere approdata ai gironi tramite lo spareggio, a spese dell’Italia, e aver superato un raggruppamento complicato qualificandosi addirittura come prima nel Gruppo-F della Germania, la Svezia è approdata fino ai quarti del ...

Roma - ufficiale l'acquisto di Pastore contratto fino al 2023. Monchi : 'E' il calciatore con più qualità mai acquistato da me' : Javier Pastore è ufficialmente un giocatore della Roma. In una nota pubblicata sul sito, il club giallorosso ha reso noto di 'aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive ...

Roma - con Monchi è da 20 e lode : e adesso tocca ad Hagi : Gli ultimi sono stati Kluivert, già ufficialmente un giocatore della Roma, Santon e Zaniolo, in arrivo dall'Inter, e Pastore, atteso per oggi nella Capitale. E così il club giallorosso, da quando ...

Inter-Nainggolan - siamo ai dettagli : imminente l'incontro tra i ds Ausilio e Monchi : MILANO - Nainggolan , si accelera: nell'affare anche Pinamonti e Zaniolo . Nelle prossime 24 ore Inter e Roma si metteranno di nuovo a un tavolo per definire anche gli ultimi dettagli di una ...

Roma - Eusebio Di Francesco rinnova : è ufficiale/ Contratto fino al 2020 - Monchi : "coltiveremo nostri sogni" : Roma, Eusebio Di Francesco rinnova: è ufficiale. Contratto fino al 30 giugno 2020 per il tecni abruzzese, le parole di James Pallotta e del diesse Monchi(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:34:00 GMT)

Monchi incontra l'agente di Defrel e Pellegrini : È in agenda l'incontro tra il ds Monchi e il procuratore di Lorenzo Pellegrini e Gregoire Defrel, Giampiero Pocetta. Le parti faranno il punto della situazione sull'attaccante francese , corteggiato ...

Roma - Monchi attivissimo : due calciatori già con le valigie in mano : Roma alle prese con le prime schermaglie di calciomercato, due nomi già in uscita dal club giallorosso, Monchi attivissimo in queste ore La Roma inizia a muovere i primi passi sul mercato. Il ds giallorosso Monchi, sa bene che prima di passare all’azione dovrà pianificare qualche cessione. I primi nomi in uscita potrebbero essere quelli di Juan Jesus e Defrel. L’attaccante è finito nel mirino dell’Atalanta, come confermato ...

Calciomercato Roma : Monchi incontra Raiola - capitolini su Kluivert : Prende forma il Calciomercato della Roma. Monchi è partito oggi per Montecarlo per alcuni incontri di mercato. Lì ci dovrebbe essere l’appuntamento con Mino Raiola, con cui verrà fatto il punto su Kluivert. L’attaccante dell’Ajax piace a Roma e Inter. L'articolo Calciomercato Roma: Monchi incontra Raiola, capitolini su Kluivert sembra essere il primo su CalcioWeb.

Cristante alla Roma/ Monchi stringe per il centrocampista : c'è l'accordo con l'Atalanta : Bryan Cristante sembra essere vicino alla Roma: Monchi stringe per l'operazione di calciomercato e avrebbe già un accordo con l'Atalanta, alcuni dettagli restano però da limare(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:54:00 GMT)

Roma - il caro rinnovi : Monchi lavora sui contratti di Alisson e Florenzi - Pellegrini smania : Quattro volti in attesa di rinnovo. Alisson, Florenzi, Di Francesco e Pellegrini: storie diverse con l'augurio che l'epilogo sia il medesimo. Ossia, rinnovare , o prolungare, con la Roma. Se quello ...

Repubblica – Pareggio e festa Monchi : “Con Difra si punta a crescere” : I giallorossi bloccano la Juve sullo O-O e salutano l’Olimpico. Ora si pensa al mercato Il dirigente spagnolo: “ Io e il mister la stessa persona”. Lo scrive oggi Francesca Ferrazza nell’articolo di Repubblica. “Nei prossimi giorni Di Francesco getterà con Monchi le linee guida da seguire nel prossimo mercato, anche se i due lavorano in pratica gomito a gomito ogni giorno, convergendo su quelli che dovrebbero essere gli obiettivi da ...

Monchi pensa al futuro : 'Con Di Francesco faremo una grande Roma' : ... itervistato ai microfoni di 'Domenica Premium' in onda su Premium Sport -. Dobbiamo continuare sulla strada di questi ultimi due mesi. Ma sarebbe una mancanza di rispetto per le altre dire che la ...

Tutti pazzi per Chiesa : sogno di Inter e Napoli - Monchi tratta con la Fiorentina : Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo giallorosso Monchi vuole essere aggiornato dalla società viola su eventuali trattative per Chiesa, dall'Italia e dall'estero. L'...