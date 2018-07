Moda italiana in lutto | morto Carlo Benetton

Che si dice della Moda maschile italiana : È finita la settimana della sfilate di Milano, con Versace, Prada, Fendi, Armani, molti emergenti e tanto abbigliamento sportivo e prevedibile The post Che si dice della moda maschile italiana appeared first on Il Post.

La Moda italiana sta per perdere i suoi colori. Salviamoli : La moda italiana sta per perdere i suoi colori perché le piccole e medie imprese italiane che li forniscono rischiano di chiudere per sempre. La causa di tutto questo sono i costi di registrazione dei coloranti secondo quanto stabilito dal regolamento europeo Reach. Il 31 maggio 2018 è la scadenza per la registrazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nell’Unione ...