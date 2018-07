Mobvoi TicWatch Pro arriva in Italia a 249 euro con display a strati

Mobvoi TicWatch Pro ufficiale : utilizza un secondo display trasparente per risparmiare energia : Mobvoi TicWatch Pro è uno smartwatch dotato di un secondo display trasparente sovrapposto a quello principale che si spegnerà per risparmiare energia, lasciando attivo il display superiore a bassa potenza per la visualizzazione dell'ora e alcuni dati relativi al fitness e limitando le funzionalità dello smartwatch. L'articolo Mobvoi TicWatch Pro ufficiale: utilizza un secondo display trasparente per risparmiare energia proviene da TuttoAndroid.