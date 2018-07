: #Moavero:soli non si va da nessuna parte - CyberNewsH24 : #Moavero:soli non si va da nessuna parte - TelevideoRai101 : Moavero:soli non si va da nessuna parte - Hend_Soli_Nova : RT @agenzia_nova: #Libia-#Italia: ministro #MoaveroMilanesi, controllo frontiere libiche essenziale per gestione #migrazioni ?? https://t.c… -

"Difficile immaginare che un Paese possa da solo affrontare il futuro a prescindere dal resto della comunità internazionale e ciò vale a maggior ragione per l'Italia". Così al Senato il ministro degli Esteri. "Danon possiamo andare molto lontani, naturalmente l'imperativo è farci valere" La Nato è un "punto di riferimento" per l'Italia,"ci si chiede di contribuire maggiormente, è un impegno che dovremo affrontare". Infine: non escluso che sui barconi di migranti si nascondano anche "combattenti di ritorno".(Di martedì 10 luglio 2018)