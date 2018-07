Moavero | nessuna divergenza con Salvini

Moavero : soli non si va da nessuna parte : 14.18 "Difficile immaginare che un Paese possa da solo affrontare il futuro a prescindere dal resto della comunità internazionale e ciò vale a maggior ragione per l'Italia". Così al Senato il ministro degli Esteri Moavero. "Da soli non possiamo andare molto lontani, naturalmente l'imperativo è farci valere" La Nato è un "punto di riferimento" per l'Italia,"ci si chiede di contribuire maggiormente, è un impegno che dovremo affrontare". Infine: ...

Moavero - nessuna misura Vienna a Brennero : ANSA, - VILNIUS, 5 LUG - "Oggi ho parlato con la ministra degli Esteri austriaca Karin Kneissl per fare il punto sulla situazione che riguarda il Brennero. La ministra mi ha confermato che per ora non ...