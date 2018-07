Moavero | Italia da sola non va lontano

Moavero : Italia non si sfila da impegni : 17.23 "Non ci sfiliamo dagli impegni internazionali. Siamo pienamente dentro e non intendiamo muoverci al di fuori del quadro del Diritto internazionale, quindi anche europeo". Lo ha assicurato il ministro degli Esteri, Moavero, interpellato sulla posizione dell'Italia circa una eventuale revisione della missione Ue Sophia per il salvataggio in mare dei migranti.

Migranti - Moavero : 'Italia non si sfila da impegni internazionali'. Spataro : 'Nessuno può vietare l'attracco di un barcone' : "Non ci sfiliamo dagli impegni internazionali, siamo pienamente dentro e non intendiamo muoverci al di fuori del quadro di diritto internazionale,quindi anche europeo" . Lo ha detto il ministro degli ...

Conte stava per far saltare tutto - poi il ministro Moavero... Italia fregata di nuovo - c'è lo zampino di Mattarella : C'è lo zampino di Sergio Mattarella nel deludente, per certi versi umiliante esito del vertice europeo di Bruxelles sull' immigrazione . A tardissima notte di giovedì, Giuseppe Conte ha tra le mani la ...

ENZO Moavero MILANESI/ “Migranti? L’Europa rischia di sgretolarsi” - Schauble : “Niente UE senza Italia” : ENZO MOAVERO MILANESI: “Migranti? L’Europa rischia di sgretolarsi”. La profezia del ministro degli esteri rilasciata durante l'intervista concessa quest'oggi al quotidiano Il Messaggero(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:32:00 GMT)

Migranti - “hotspot Ue in Africa” : Moavero lancia la proposta italiana. Che ha molti sponsor in Europa : Hotspot gestiti dall’Europa nei Paesi di origine e di transito, quindi in Africa, con l’obiettivo di limitare il traffico di esseri umani. E’ questa la proposta forte che il governo italiano presenterà al vertice Ue di fine giugno. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e lo ha ribadito anche Matteo Salvini. L’idea è accolto tiepidamente a Bruxelles ma piace a molte cancellerie del Vecchio Continente: ...

Ministro Tria cancella visita a Parigi/ Gelo tra Italia e Francia - Moavero : "relazioni compromesse" : Ministro Tria cancella visita a Parigi: ultime notizie, Gelo tra Italia e Francia dopo la vicenda Aquarius. Moavero Milanesi, "accuse compromettono relazioni"(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:06:00 GMT)