Miracolo in Thailandia | termina la missione di salvataggio | tutti i ragazzi e

meteoweb.eu

: Oggi su @repubblica?? ‘Li abbiamo trovati, sono salvi’. In Thailandia il miracolo dei ragazzi nella grotta… - repubblica : Oggi su @repubblica?? ‘Li abbiamo trovati, sono salvi’. In Thailandia il miracolo dei ragazzi nella grotta… - lorellaridenti : Miracolo: bravi tesori <3 - silanospietro : #Thailandia il miracolo! Grazie a Dio fuori tutti! Straordinaria operazione dei #NavySealsThai e di tutti i soccorr… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Al via alle 10:08 locali (le 05:08 in Italia) inle operazioni di recupero degli ultimi quattrointrappolati nella grotta Tham Luang e del loro allenatore: lo hanno annunciato i responsabili dei soccorsi.Salvo imprevisti, tutte e cinque le persone saranno riportate in superficie oggi: lo ha dichiarato il responsabile dei soccorsi, Narongsak Osatanakorn.I primi ottorecuperati dalla grotta sonoin buone condizioni fisiche e mentali, ha spiegato il ministro della Sanità thailandese. “Sonoin un buono stato mentale e oggi nessuno ha la febbre“, ha riferito il ministro parlando all’ospedale Chiang Rai. Duesono sotto antibiotici per un possibile principio di polmonite, hanno spiegato fonti sanitarie.