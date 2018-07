Milano Servizi congiunti Polizia locale e Carabinieri in zona Stazione Centrale

Trenitalia - test in linea AV per Frecciarossa 1000 su rete estera. Primo servizio il Milano-Parigi : Teleborsa, - Il servizio Frecciarossa 1000 Italia-Francia non dovrebbe essere lontano, anche se non è ancora nota la data di inizio del regolare collegamento internazionale Milano-Parigi. Un esemplare ...

Trenitalia - test in linea AV per Frecciarossa 1000 su rete estera. Primo servizio il Milano-Parigi : Il servizio Frecciarossa 1000 Italia-Francia non dovrebbe essere lontano, anche se non è ancora nota la data di inizio del regolare collegamento internazionale Milano-Parigi. Un esemplare Frecciarossa ...

Milano. Consultazioni sul futuro del portale dei servizi domiciliari : Il Comune di Milano ha avviato una consultazione preliminare per reperire informazioni utili per la futura versione 2.0 della piattaforma

Milano. Servizi di controllo e soccorso con nucleo sommozzatori della Polizia locale : Il nucleo sommozzatori della Polizia locale di Milano vigilerà sulla sicurezza del bacino dell’Idroscalo. È il frutto di un accordo

Milano 2019. Servizio di assistenza educativa agli oltre 4.500 alunni con disabilità : Sono state approvate dalla Giunta Sala le linee guida per la formazione di un elenco di soggetti del Terzo Settore

'Think Milano' - Ibm mette la tecnologia a servizio delle aziende : Otto giorni di incontri per spiegare come fare innovazione in Italia. Il Think di Ibm si è posto questo obiettivo riunendo al Pavilion di Piazza Gae Aulenti, esponenti delle istituzioni, dell'...

‘Think Milano’ - Ibm mette la tecnologia a servizio delle aziende : Milano, 7 giu. (AdnKronos) – Otto giorni di incontri per spiegare come fare innovazione in Italia. Il Think di Ibm si è posto questo obiettivo riunendo al Pavilion di Piazza Gae Aulenti, esponenti delle istituzioni, dell’industria e delle professioni. Si è così discusso di prodotti e soluzioni per portare le potenzialità della tecnologia all’interno delle aziende per analizzare la grande mole di dati estraendone conoscenza per ...

'Think Milano' - Ibm mette la tecnologia a servizio delle aziende : Milano, 7 giu. (AdnKronos) - Otto giorni di incontri per spiegare come fare innovazione in Italia. Il Think di Ibm si è posto questo obiettivo riunendo al Pavilion di Piazza Gae Aulenti, esponenti delle istituzioni, dell’industria e delle professioni. Si è così discusso di prodotti e soluzioni per p

‘Think Milano’ - Ibm mette la tecnologia a servizio delle aziende : Milano, 7 giu. (AdnKronos) – Otto giorni di incontri per spiegare come fare innovazione in Italia. Il Think di Ibm si è posto questo obiettivo riunendo al Pavilion di Piazza Gae Aulenti, esponenti delle istituzioni, dell’industria e delle professioni. Si è così discusso di prodotti e soluzioni per portare le potenzialità della tecnologia all’interno delle aziende per analizzare la grande mole di dati estraendone conoscenza per ...

L'Aeroporto di Milano Bergamo si dota di nuovo bus per servizio istituzionale : Teleborsa, - Il parco automezzi di servizio di SACBO , società di gestione delL'Aeroporto di Milano Bergamo, dedicati al piazzale aeromobili si arricchisce di un nuovo autobus, modello Cobus 2500 in ...

L'Aeroporto di Milano Bergamo si dota di nuovo bus per servizio istituzionale : Il parco automezzi di servizio di SACBO , società di gestione delL'Aeroporto di Milano Bergamo, dedicati al piazzale aeromobili si arricchisce di un nuovo autobus, modello Cobus 2500 in configurazione ...

Milano - auto non dà precedenza al tram - poi lo schianto : automobilista ferito - servizio sospeso : schianto questa mattina a Milano in viale Zara, intorno alle 11, dove un'auto si è scontrata contro un tram. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118. L'automobilista è rimasto ferito ...

Shopping-lampo per Amazon - debutta a Milano il servizio 'Consegna Oggi' : Oggi siamo entusiasti di rendere Prime ancora più veloce, offrendo ai clienti la consegna in giornata senza costi aggiuntivi, oltre ai tanti vantaggi inclusi nel loro abbonamento, come lo streaming ...

Milano. Il Municipio 6 distribuisce la guida ai servizi : La nuova guida ai servizi del Municipio 6 di Milano verrà distribuita a domicilio nelle cassette della posta. La distribuzione è prevista nei