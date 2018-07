Milano | nasconde in casa 3 chili di hashish | arrestata

sportfair

(Di martedì 10 luglio 2018), 10 lug. (AdnKronos) –va incirca tredi droga. Per questo la polizia ha arrestato ieri auna 50enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della questura di, a seguito di informazioni ricevute da una fonte confidenziale, hanno controllato ieri mattina la donna ed eseguito una perquisizione domiciliare nel suo appartamento, in via Segneri. All'interno gli agenti hanno trovato e sequestrato quasi 3disuddivisi in vari involucri, nascosti all'interno di uno zaino sistemato in un armadio, oltre a un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Per lei sono scattate le manette.