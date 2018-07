Milano | fondazione Cariplo acquista Spazio Oberdan per 8 | 5 mln 2

meteoweb.eu

: Baretti belli nel mondo 2 / Altro baretto bellissimo, sempre all'interno di un museo... perché i baretti dei musei… - OneTwoFrida : Baretti belli nel mondo 2 / Altro baretto bellissimo, sempre all'interno di un museo... perché i baretti dei musei… - Architetti_MI : RT @FOA_Milano: GUIDE E DISGUIDE > - FOA_Milano : GUIDE E DISGUIDE > -

(Di martedì 10 luglio 2018) (AdnKronos) –, progettato da Gae Aulenti, è attivo sulla scena milanese dal 1998 e nella configurazione attuale si compone di un’area espositiva di circa 700 metri quadri e di un auditorium, da circa 200 posti, intitolato alla poetessa Alda Merini, dove si svolgono proiezioni cinematografiche e incontri. Anche il Foyer può ospitare mostre temporanee, performance e installazioni. Nelle prossime settimane lo stabile sarà oggetto di interventi di ristrutturazione per renderlo ancor più funzionale e adatto alle attività future: “Loè un luogo che racchiude una storia ed è un riferimento importante per la comunità milanese”, afferma Sergio Urbani, direttore generale di. I “nuovi linguaggi della comunicazione digitale -prosegue-rappresentano un’evoluzione, un percorso obbligato. In questo, Meet ...