Milano | costringono due ragazze a prostituirsi | un arresto e due denunce

(Di martedì 10 luglio 2018), 10 lug. (AdnKronos) – Hanno ingannato due giovani connazionali convincendole a raggiungerli in Italia con la promessa di un lavoro onesto, ma una volta arrivate le hanno obbligate a. Per questo i carabinieri hanno arrestato una 44enne di origine nigeriana e denunciato il marito e la figlia a piede libero. Le indagini, diretta dalla Dda die condotta dai militari della compagnia di Legnano in stretta collaborazione con la squadra mobile di Foggia, sono scattate dopo che le due giovani nigeriane hanno trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine.Le due erano state attratte dalla 44enne, ritenuta a capo dell’organizzazione ‘familiare’, che aveva proposto loro di raggiungere l’Italia con la promessa di gestire un negozio. Ma dopo aver attraversato il deserto fino alla Libia e affrontato il Mediterraneo su un ...